¿Cuántas veces fue retirado Nicola Porcella de “Esto es Guerra”?

Luego de estar ausente en los realities durante 6 meses, Nicola Porcella regresó a “Esto es guerra” hace unos días. Sin embargo, su estadía en el programa fue corta gracias a un nuevo escándalo protagonizado por el modelo.

El ‘exguerrero’ volvió a ser retirado del reality tras protagonizar un video donde se muestra que él agrede verbalmente a su ex pareja Angie Arizaga.

Porcella ingresó por primera vez a “Esto es guerra” en el 2012, durante la emisión de la primera temporada. Allí, resultó ganador junto a Angie Arizaga, con quien inició una relación amorosa hasta el 2018.

Durante su permanencia en el programa, Nicola fue suspendido en muchas ocasiones, debido a sus reacciones al perder competencias o hacer reclamos de puntos.

El caso más sonado fue en febrero de 2019, cuando el ‘exguerrero’ fue suspendido tras ser acusado de hacer trampa. En esa semana, él estaba envuelto en un caso de denuncias que le hicieron algunas modelos. Ellas afirmaron haber sido dopadas durante una fiesta con chicos reality, entre los que se encontraba Nicola.

En octubre de 2018, Nicola Porcella recibió una fuerte sanción luego de que en una competencia con Christian Dominguez, le anularan su punto. Dos meses después, el ‘excapitán’ se alejaría del reality para tomar nuevos rumbos.

"Y después de 7 años llego el momento de decir adiós. Esta vez no es una broma o estoy queriendo hacer intriga para el otro año, esta vez es el adiós al 'reality' que me me ayudó a crecer y salir adelante. Llegó el momento de emprender nuevos rumbos, pero siempre agradecido con los que me abrieron las puertas en este mundo de la televisión", escribió en sus redes sociales.

Pese a ello, regresó al programa.

