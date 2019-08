Yaco y Ethel celebran dos años juntos en TV

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi celebran dos años al frente de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, espacio que ha logrado conseguir un público cautivo los domingos a las 7.00 p.m. (América Televisión). La dupla coincide que parte de la acogida recibida se debe a que es uno de lo pocos espacios que puede ser visto por toda la familia.

“Estos dos años han sido maravillosos, porque empecé en la conducción y esto ha sido como un aprendizaje. Estoy muy contenta con los resultados, ni Yaco ni yo lo esperábamos”, dijo Ethel. “Cada semana sorprendemos y creo que eso hace que el público se enganche. Habrán algunos cambios, no drásticos, pero siempre vamos jugando con el público”, agregó Eskenazi, quien no pudo evitar que se le pregunte por sus amigos Nicola Porcella y Angie Arizaga, quienes hace una semana protagonizaron unas escenas donde se ve al exmodelo lanzando improperios a la coconductora de ‘Sí va a salir’.

“Es muy difícil opinar porque les tengo mucho cariño. Es una situación que no se debió dar. El respeto siempre tiene que existir. En este momento lo único que quisiera es que mis amigos estén bien, que encuentren la salud emocional. Todos necesitamos ayuda psicológica, nadie tiene la verdad en sus manos. Creo que ellos necesitan mucho apoyo de su familia y descansar un poco”, dijo Yaco.

“Yo he crecido con ellos y a veces los amigos cometen errores. No me corresponde a mí exponer sus errores y defectos. Los quiero mucho y espero que estén bien, que cada uno por su lado encuentre la tranquilidad y felicidad”, añadió, revelando que no se ha comunicado con Porcella. “Siento que si lo llamo de repente no lo voy a ayudar en este momento”.

Ethel, por su lado, señaló que “como mujer, mamá, hija, diría que el amor siempre es sano, es bueno, te cuida. Debemos aprender a separar, cuando alguien te quiere te lo dice de una forma hermosa, bonita, positiva, en el lugar correcto. Creo que es una pena lo que ha sucedido, pero no es ajeno a nuestra sociedad. En una situación en la cual hay violencia, hay distorsión, quizás, del amor, se necesita a la familia y especialistas”.