Rosángela Espinoza enfurece con burla de Mathías Brivio en “Esto es Guerra”

Rosángela Espinoza no pudo más y descargó toda su cólera contra Mathías Brivio por burlarse de la ‘Chica Selfie’ en una prueba de altura de “Esto es Guerra”. La combatiente aseguró estar cansada del conductor del programa de competencia por los constantes comentarios en tono sarcástico desde que se pasó al bando capitaneado por Mario Irivarren y Rafael Cardozo.

En un circuito de altura, se medían Rosángela Espinoza contra Luciana Fuster. Ambas se sostenían sobre unos postes de madera que comenzaron a ser alzados hasta aproximadamente 50 metros.

Rosángela Espinoza

Ante esto, Rosángela Espinoza comienza a mostrarse intranquila y se le escapa una lisura demostrando su cada vez en alza nerviosismo conforme se distanciaba de la superficie.

La burla de Mathías Brivio

Ante esto, el conductor Gian Piero Díaz, notando el nerviosismo creciente de la ‘Chica Selfie’ dice “Vamos, Rosángela, tranquila, que no hay llanta ¡Tranquila!”.

Notando esto, Mathías Brivio se dirige hacia la guerrera Luciana Fuster, pero sin dejar de poner más presión sobre Rosángela Espinoza: “Se va a bloquear, Lu, tu tranquila que se va a bloquear (refiriéndose a la ‘Chica Selfie’)”.

La molestia de Rosángela Espinoza

Esto no gustó nada a Rosángela Espinoza, quien en medio de todo su nerviosismo se mostró muy molesta por el comentario hecho por Mathías Brivio: “Mira, de verdad, Mathías me está cansando, de verdad. Siempre me dice que me bloqueó… ya te olvidaste de mi”.

Tras estas palabras, un poco para animarla, Gian Piero Díaz interviene, no sin antes criticar a Mathías Brivio por su comentario hacia la autodenominada ‘Barbie Peruana’: “A mí también, Rosángrela, pero hazlo, dale la contra… hace rato se olvidó de ti, pero aquí tienes a tu Piero”.

Rosángela Espinoza

Muy relajado, Mathías Brivio, que lo tomó a la broma, respondió a Rosángela Espinoza: “Nunca me olvidaré de ti, ‘Barbie Peruana’”.

Mathías Brivio se sigue burlando de Rosángela Espinoza

Sin embargo, cuando hubo comenzado la competencia, Mathías Brivio volvió a dar fuerzas a Luciana Fuster, pero no sin atacar a Rosángela Espinoza: “Apúrate, Lu, que se bloquear”, pero la ‘Chica Selfie’ no respondió.