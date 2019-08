Rodrigo González revela que auspiciadores renunciaron a “Válgame Dios”

Rodrigo González vuelve a encender la polémica tras su abrupta salida del programa de Latina “Válgame Dios”.

A través de sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, el conductor y amigo de Gige Mitre, quien también se quedó sin trabajo, escribió un breve mensaje donde agradeció la fidelidad de los patrocinadores.

“Gratitud hacia todos nuestros auspiciadores por confiar en nosotros durante todos estos años pero sobretodo a los de este 2019 que nos han demostrado su confianza y fidelidad haciéndose a un lado del programa que fue presentado por nosotros. Gracias infinitas, significa mucho para nosotros”, escribió ahora el exconductor de “Válgame Dios".

Rodrigo González

El escueto texto de Rodrigo González causó revuelo en redes y, en poco tiempo, los mensajes de sus seguidores bombardearon la publicación. La mayoría solo tuvo palabras de apoyo para él y Gigi Mitre.

“Eso es de hecho. Sin ustedes no tiene sentido auspiciar un programa donde las estrellas no brillan, porque las estrellas son ustedes. Mil bendiciones en esta nueva etapa por venir en su vida y ámbito laboral”, “Ojalá vuelvan porque las tardes no son iguales sin ustedes. No son franeleros como el canal 4, ustedes son directos los amo. Yo veía su programa con mis hijos ahora ya no veo”, “Muchos éxitos mi Rdri, vendrán cosas mejores para ti y Gigi”, “Hagan otro programa juntos, estoy segura que les lloverá propuestas para que estén juntos de nuevo, besos y abrazos. Que Dios los bendiga siempre. Hasta pronto Rodrigo y Gigi”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar a Rodrigo González a través de Facebook, que pasó los 11 mil reacciones en cuestión de minutos.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ colocó la misma publicación, pero desde su historias de Instagram.

Rodrigo González

¿Por qué Rodrigo González y Gige Mitre renunciaron a “Válgame Dios"?

El pasado lunes 19 de agosto, Rodrigo González y Gige Mitre anunciaron a través de Instagram sus respectivas salidas del programa “Válgame Dios”. Ambos amigos publicaron el mismo mensaje donde explicaron que la renuncia se debió “por desacuerdos profesionales con la gerencia de producción de entretenimiento del canal, hemos decidido ponerle fin a nuestra relación laboral con Latina".