La contundente respuesta de Rodrigo González tras supuestas burlas de Yahaira Plasencia

Tras las fotografías que Yahaira Plasencia se tomó en el set de “Válgame dios” y lo compartiera en su cuenta de Instagram, el exconductor del programa, Rodrigo González, no se quedó callado y respondió a la salsera.

En sus historias de Instagram, el popular ‘Peluchín’ publicó la imagen que la salsera posteó en sus redes, junto al texto: “Jajajaja que cachoza, me encanta. Sales regia. Ya me reiré yo pronto”.

Como se recuerda, la cantante de salsa siempre se rehusó a asistir al programa mientras Rodrigo González y Gigi Mitre lo conducían.

¿Yahaira Plasencia se burla de ‘Peluchín’?

A través de Instagram, la salsera compartió una fotografía, donde está sentada en un sillón dentro del set de “Válgame dios”, vistiendo un traje color rosa, junto aun peculiar texto:

“¡Y le dije no ! No es como tú quiera baby, qué pena pero es a mi manera ¡Y le dije no ! No es como tú quieras voy a ponerte en la lista de espera”, se lee en el texto que acompaña la imagen.

