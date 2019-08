Magaly Medina llama “alcahuetes” a la prensa por no enfrentar a Nicola Porcella

Magaly Medina no puede dejar de lado el tema de Nicola Porcella y Angie Arizaga. La periodista empezó su programa hablando sobre la agresión del modelo contra su expareja.

La conductora de “Magaly TV, la firme” mencionó algunas de las preguntas que le harán al exintegrante de “Esto es guerra” en en el programa de Beto Ortiz.

No obstante, Magaly Medina se tomó unos minutos para cuestionar la actitud de algunos periodistas que, según ella, no enfrentan a Nicola Porcella con las preguntas debidas sobre la agresión verbal a Angie Arizaga.

"Como diría el buen Beto Ortiz, los periodistas guaripoleras , esos que no preguntan ni cuestionan, los alcahuetes y ayayeros, que hay en la prensa de espectáculos a montones y en en programas a televisión también", mencionó.

“Nadie se atreve a preguntar, porque el señor Porcella es como ídolo, Dios y hay que darle reverencia. Nadie de estas chicas, qué bárbaro, que lo entrevistan todos los días; periodistas, no periodistas, improvisadas... no se atreven a cuestionarlo. Todas ellas han visto mi programa, hacen referencia a la nota, pero no se ponen los pantalones y ser mujeres de prensa para enfrentar a este hombre que no quiere reconocer (que agredió a Angie Arizaga). Ustedes tienen derecho a la libre opinión, la libertad de expresión está en todos lados”, manifestó Magaly Medina.

Magaly Medina reveló que verá “El valor de la verdad”

Magaly Medina contó que sí sintonizará el programa de Beto Ortiz para analizar las respuestas que dará Nicola Porcella por el último escándalo que protagonizó.

Sin embargo, la conductora reveló que recién verá el espacio de Latina el domingo, ya que el sábado tiene otras cosas más importante por hacer.

Nicola Porcella separado de “Esto es guerra”

Tras salir a la luz el video de la agresión, la producción de “Esto es guerra” decidió alejar a Nicola Porcella del reality de competencia.