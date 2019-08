Madonna sale en defensa de Miley Cyrus tras ruptura con Liam Hemsworth

Hace poco, Miley Cyrus compartió un extenso texto dónde aclaró que el fin de su matrimonio con Liam Hemsworth no se debió a una presunta infidelidad, como muchos medios extranjeros deslizaron. Madonna fue una de las celebridades que comentó la publicación de la artista.

Como se recuerda, tras anunciarse que la cantante estadounidense y el actor australiano dieron fin a su compromiso de casi 8 meses, salieron a la luz una serie de fotos, que puso a la intérprete de " Wrecking ball" en el ojo de la tormenta.

Resulta que varios portales difundieron unas imágenes donde Miley Cyrus aparecía besando a a bloguera Kaitlynn Carter, quien se acaba de divorciar del hermano de Kylie Jenner, Brody.

Miley Cyrus

Ante esto, la cantante de 26 años se vio obligada a enviar un comunicado a través de Instagram donde se pronunció sobre lo sucedido y negó haber sido infiel a Liam Hemsworth. Además, aprovechó para asegurar que siempre amará al actor.

Miley Cyrus

La publicación, que llegó a más de 4 millones de reacciones, conmovió a muchas personas. Entre ellas a la ‘reina de pop’ Madonna, quien no dudó en enviarle un mensaje aliento y, de paso, salir en su defensa.

“¡Gracias a Dios! Eres un humana. Una mujer que ha vivido. ¡No hay necesidad de disculparse!”, le respondió la intérprete de 61 años.

Madonna

Miley Cyrus y su comunicado donde niega infidelidad

En la primera parte del texto, Miley Cyrus aclaró que ella no es una persona mentirosa y que no es justo que la juzguen por algo que no hizo.

"Puedo aceptar que la vida que elegí significa que debo vivir completamente abierta y transparentemente con mis fans. Lo que no puedo aceptar es que digan que estoy mintiendo para cubrir un crimen que no cometí. No tengo nada que esconder”.

La cantante aceptó que, como cualquier persona, comete errores, pero que su amor por Liam Hemsworth siempre fue honesto y negó que todo haya terminado por un infidelidad.

Miley Cyrus

“No soy perfecta y no lo quiero ser, es aburrido. La verdad es que cuando me reconcilié con Liam, y lo digo en serio, yo estaba comprometida. Me rehúso a admitir que mi matrimonio terminó por un engaño. Liam y yo estuvimos juntos por una década. Lo he dicho y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré. Estoy orgullosa de no ser una mentirosa".