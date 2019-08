Magaly Medina a Beto Ortiz: “Deja de llamar a mi gerente general”

Magaly Medina se dirigió a Beto Ortiz con un fuerte mensaje tras hacerse pública la participación de Nicola Porcella en “El valor de la verdad” para aclarar por qué agredió verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

La conductora, quien difundió las imágenes de la discusión entre los chicos realities, se mostró indignada ante la noticia y reveló que el periodista habría llamado al gerente general de ATV.

“Cómo le hacemos ‘cherry’ a “El Valor de la Verdad”. Le hacemos una promoción, somos sus mejores promotores y todavía se quejan. Beto deja de llamar a mi gerente general. Tú y yo sabemos que así no funcionan las cosas, pero bueno hay libertad, en los canales hay cierta liberad o ¿a ti te dicen lo qué tienes que decir?”, expresó contundente Magaly Medina.

Nicola Porcella - Beto Ortiz

Por su parte ante la ola de críticas, Beto Ortiz aseguró que los detractores de igual manera verán a Nicola Porcella en el sillón rojo. Una respuesta que estaría dirigida a la polémica conductora de ATV.

Sin embargo, Magaly Medina no se quedó callada y le aclaró al periodista, por primera vez, que su crítica al programa no era personal.

“Por cierto Beto, acá nada es personal, esto es profesional, mañana si quieres te invito un café y nos sentamos. Aquí hay que separar, aquí nada es personal, aquí yo critico y doy mi opinión sobre los que conozco y los que no conozco, es mi opinión como periodista y punto”, mencionó la conductora de “Magaly TV, la firme”

Beto Ortiz le responde a Magaly Medina

El conductor de “El valor de la verdad” se refirió al canal ATV y a las críticas de Magaly Medina en un entrevista.

“Trabajé por dos años en ATV y si algo me enseñó la vida, es no morder la mano de quien me dio de comer y hablar de ella es hablar del canal, guardo gratitud por la gente de ATV”, respondió Beto Ortiz.