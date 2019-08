Exesposo de Jennifer López asegura ganó polémico juicio a la ‘Diva del Bronx’

Jennifer López luce no solo un cuerpo envidiable a sus cinco décadas, también se encuentra más vigente que nunca en el mundo de la música. La ‘Diva del Bronx’ también es conocida por sus numerosos romances que la llevaron al altar en tres ocasiones. Precisamente, el que fuera su primer esposo reveló algunos datos del polémico juicio en el que ambos se enfrascaron tras varios años de haberse separado.

Ojani Noa se casó con Jennifer López en 1997. J.Lo era una estrella en ascenso y él un bailarín cubano que iba y venía a los Estados Unidos. El matrimonio duró hasta inicio de 1998. La ‘Diva del Bronx’ siguió una carrera exitosa y no tuvieron mayor contacto hasta 2009.

El cubano Ojani Noa fue el primero en casarse con J.Lo (1997-1998)

Jennifer López demanda a exesposo

En dicho año, se supo que Ojani Noa, junto con el productor Ed Meyer tenían planeado realizar un documento fílmico que llevaría el excéntrico nombre de “Cómo me casé con Jennifer López: la historia de J.Lo y Ojani Noa”. Es entonces cuando la cantante decide demandar a ambos personajes.

En dicha demanda, Jennifer López aseguró violación de la privacidad de parte de Ojani Noa y daños contra su imagen, pero el cubano aseveró que los videos no contenían escenas sexuales, pero sí información privada de la relación que ambos mantuvieron en su momento.

Exesposo de Jennifer López asegura ganó juicio

En declaraciones Telemundo, Ojani Noa fue consultado si tiene algún tipo de rencor hacia Jennifer López por los pleitos legales que sucedieron hace diez años, a lo que el cubano contestó: “Las cosas legales se terminaron. Eso está en el pasado. Gracias a Dios las gané”.

Pero el exesposo de Jennifer López agrega: “Gané las dos demandas. Nunca he hablado del tema porque me he quedado tranquilo y me he enfocado en mi carrera. Gracias a Dios terminó en la manera que quise”.

Cris Judd, segundo matrimonio de Jennifer López (2001-2003)

Asegura que Jennifer López quiso mentir en juicio

Pero al ser cuestionado sobre cómo se resolvió el juicio a su favor, Ojani Noa respondió: “Aclararon, prácticamente, que ellos (Jennifer López y su defensa) fabricaron cosas para la corte, cosas que no existían, cosas que fueron mentiras y fue lo que más me dolió”.

Cuando la reportera le pregunto a qué se refería cuando aseguró en ocasiones anteriores que Jennifer López dañó su imagen con los juicios que le entabló, Ojani Noa contestó: “A mí lo que me dañó fueron las mentiras, las cosas, las evidencias que ellos enseñaron en la corte, que no había nada”.

Marc Anthony, tercer y último matrimonio de la 'Diva del Bronx' (2004-2014)

Y dio una pista sobre algunos de los alegatos que en su momento presentó Jennifer López en su contra: “El juez siempre les pregunta ‘¿Dónde están las evidencias que dicen que el señor Noa le está dañando la carrera a la señorita López?’ Ellos no tenían evidencia, porque nunca existió nada de esto. Entonces, esas cosas me dolieron personalmente”.

La segunda demanda de Jennifer López a Noa

Vale recordar que Jennifer López entabló una segunda demanda contra Ojani Noa, esta vez porque el cubano tenía la intención de publicar un libro revelando detalles íntimos de la vida de ambos cuando estuvieron casados. En ese entonces, J.Lo venció y el bailarín tuvo que pagar una reparación a de 545 mil dólares a su exesposa.