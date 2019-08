J Balvin dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su exnovia María Osorio

J Balvin ha dejado en claro que mantiene una buena relación con personas que alguna vez fueron parte importante en su vida.

José Álvaro Osorio Balvín, nombre real del cantante colombiano, hizo una tierna dedicatoria de cumpleaños a María Osorio, su expareja.

Como se sabe, e intérprete de “Con altura” mantuvo una relación de una década con la periodista deportiva. Además, estuvieron a punto de llevar su romance a un nuevo nivel; el matrimonio.

J Balvin

No obstante, el noviazgo prosperó y cada uno hizo su vida, pero J Balvin demostró que aún le tiene un cariño muy especial a María Osorio.

“Feliz cumpleaños . A quien fue mi novia por 10 años, vio en mi lo que pocos veían, aguantó lo que pocas personas podrían y hoy día puedo llamarte mi mejor mejor amiga”, escribió el artista en Instagram, adjuntado una foto antigua donde apareció él y su expareja.

La publicación de J Balvin fue aplaudida por los usuarios, quienes no dudaron en comentar la foto.

“Valorar a las personas que están desde el día 0 eso no tiene precio, por eso tienes lo que tienes y están donde estás”, “Solo las personas con madurez pueden llegar a tener esta amistad, después de tener una relación y terminan no falta el resentido e inmaduro que no supera nada , algunos se pasan al odio. Aplausos porque solo los maduros e inteligentes pueden hacer esto”, “De novios a amigos , a eso se le llama gran corazón”, “Hermosos”, “Falta tu historia en Netflix”, “Para que vean que si se puede terminar con alguien y luego ser buenos amigos”.

J Balvin y sus planes de matrimonio

Durante una entrevista, J Balvin contó que estuvo de casarse con María Osorio, pero con el tiempo se dio cuenta que aún no estaba preparado para dar ese paso.

“Sí, hubo anillo. Pensábamos en nuestro proyecto de vida juntos. Sin embargo, llegó un momento en el que me dejé de ver en ese tiempo y espacio en el que me había ubicado años atrás”, comentó