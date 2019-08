Boy George sorprende a Alejandro Sanz con increíble propuesta

Un dueto increíble. Alejandro Sanz y Boy George estarían en negociaciones para lanzar un nuevo sencillo juntos, así lo dieron a conocer a través de Twitter.

El intérprete de ‘Karma Chameleon’ y uno de los mejores exponentes del pop de los ochentas le envió un mensaje a Alejandro Sanz ante la mirada de los millones de seguidores que enloquecieron con la propuesta en las redes sociales.

“¡Necesito a Alejandro Sanz en una pista conmigo!”, escribió el cantante británico, quien consiguió la fama con su éxito mundial ‘¿Do you really want to hurt me?’ en 1982.

Ante ello, el famoso español hizo uso del idioma inglés para responderle: “Mi querido Boy George honrado de saber de usted, lo respeto mucho... solo me llama y vamos a hacer música juntos por el bien de nuestros corazones”

Sin duda, la diferencia de idiomas y de géneros musicales no sería un impedimento para las estrellas.

Cabe resaltar que la última colaboración de Alejandro Sanz fue con la cubana Camila Cabello en marzo de este año. En febrero, unió su voz junto al reggaetonero Nicky Jam en ‘Back In The City’.

Por su parte, Boy George se mantuvo en vigencia hasta el año pasado cuando retomó su carrera musical con su grupo Culture Club. Ahora el también diseñador de moda participa como jurado en busca de talentos en el reality de canto “La Voz Australia 2019”.

