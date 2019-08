Ku Hye Sun y Ahn Jae Hyun hacen escandalosas revelaciones sobre su separación [FOTOS]

El actor coreano Ahn Jae Hyun hizo pública su versión sobre la separación de la actriz, Ku Hye Sun, con quien protagonizó en 2015, el dorama romántico y de fantasía “Blood”.

A través de su cuenta de Instagram, el modelo y actor de 32 años, señaló que esperaba que todo el proceso “se solucionara silenciosamente”, sin embargo, esto no habría sido posible luego que Ku Hye Sun se adelantará anunciando la intención de él de separarse.

“Sinceramente esperaba que esto se solucionara silenciosamente ya que ambos somos públicos Es por eso que planeé permanecer en silencio y soportar la revelación inesperada al público. Sin embargo, estoy escribiendo esto porque solo las piezas se revelan sin ningún contexto, afecta negativamente a los que me rodean”, se lee en el extenso post publicado el 21 de agosto.

Ku Hye Sun y Ahn Jae Hyun antes de anunciar su separación [FOTO: Instagram]

A continuación, Ahn Jae Hyun rechaza la versión de Ku Hye Sun sobre haberse dejado influenciar por otras mujeres.

“Ya no puedo permanecer en silencio. cuando anoche me pusieron bajo sospecha y me acusaron falsamente de contactar a varias mujeres”.

Según el actor del dorama “Defective People” había conciliado con la actriz para apoyarla financieramente por el cariño que le tenían. Sin embargo, días después Ku Hye Sun habría exigido una mayor cantidad y hasta el departamento en el que ambos vivían. Esto lo habría motivado una reunión con el CEO de HB Entertainment, la agencia que los representa, quien les sugirió reconsiderar su divorcio.

No obstante, la decisión de Ahn Jae Hyun ya estaba tomada y se reafirmó cuando descubrió a Ku Hye Sun en su oficina, revisando los mensajes de su teléfono mientras él dormía.

El actor también reveló que después de casarse había estado asistiendo terapia durante un año y 4 meses, y tomaba antidepresivos; demás de afirmar que “nunca he hecho nada vergonzoso”.

Publicación realizada por Ahn Jae Hyun. [Captura de Instagram]

La respuesta de Ku Hye Sun

A los pocos minutos de la publicación en Instagram de Ahn Jae Hyun, la actriz procedió a hacer su descargo con revelaciones más impactantes aún. En una de ellas afirmaba que el actor se emborrachaba a menudo y buscaba la compañía de otras mujeres.

Además de relatar como su esposo prefirió celebrar su cumpleaños sin ella, Ku Hye Sun contó que durante una confrontación él le señaló que encontraba su pecho poco atractivo.