Yahaira Plasencia tras salir con Jefferson: “¿A cuántas nos ha tocado un idiota?” [VIDEO]

Pese a que Yahaira Plasencia intentara sabotear la exclusiva de Magaly Medina, la conductora de ATV expuso las imágenes de la salsera y el seleccionado peruano.

Distinto a las declaraciones de la intérprete de “Y le dije no”, la producción de “Magaly TV, la firme” mostró el video donde la cantante se habría quedado en la casa del jugador de Lokomotiv, además de ver al mejor amigo de la salsera cerca de la lujosa camioneta del popular ‘Foquita’.

Aparte de la camioneta blanca- perteneciente a la salsera, se aprecia un vehículo negro de donde baja su mejor amigo Bryan, con una bolsa de comida, para luego trasladarse al auto de la ‘Reina del totó’. Ambos carros tomaron camino hacía La Planicie, ubicación de la mansión de Jefferson Farfán.

Antes de ello, Yahaira Plasencia se presentó en una discoteca de Barranco, lugar en el que interpretó el tema “Herida”de Myriam Hernández, cuya letra habría sido dedicada a Coto Hernández.

“¿A cuántas nos ha tocado un idiota? Así(...) A todas. Mujeres si se la saben, cántenla conmigo. 'Yo no sé qué hacer, me enamore de ti en un día y no sé por qué hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podía ser”, se le oye decir a Yahaira Plasencia en el escenario.

Posterior a su presentación, la salsera se dirige en su camioneta blanca, detrás del carro que sería de Jefferson Farfán, hacía la Molina; sin embargo, minutos antes de llegar a su destino, la cantante se detiene a comer algo y en seguida dejan evidenciar la presencia del seleccionado peruano, que estuvo en conversaciones con el mejor amigo de la intérprete de “Ay amor”.

Pese a que la salsera indicara que solo son amigos, la producción de “Magaly TV, la firme” dejó entrever que ahí existe más que una simple relación amical entre los involucrados.