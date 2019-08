Yahaira Plasencia asegura que quiere ser la próxima Jennifer Lopez

Yahaira Plasencia busca brillar no sólo en el Perú, sino también internacionalmente con su música. La cantante de salsa sueña con ser la próxima Jennifer Lopez, después de ser elegida por el músico estadounidense Sergio George para producir su nuevo tema ‘Y le dije no’.

“Me gustaría representar a mi país, si Dios me lo permite y seguir creciendo”, aseguró Yahaira Plasencia.

La salsera reveló que radicará en Miami en busca de conseguir su sueño inspirado en 'La diva del Bronx'. ""Voy a radicar por allá (Miami). Estoy contenta creo que ha sido la mejor producción en el poco de carrera que tengo", expresó.

Pero ¿por qué eligió a Jennifer Lopez? Yahaira Plasencia mencionó que la famosa cantante tiene todos los atributos que ella quisiera tener como artista.

"Jlo es mi mayor referente, sus vestuarios, la forma de peinarse, la forma de bailar. Yo tengo mi estilo pero siempre veo lo bueno, y ella es para mí la mejor artista femenina mundial que puede haber", dijo entusiasmada.

Por otro lado, también habló sobre su relación amical con Jefferson Farfán tras las polémicas imágenes que pone en evidencia su visita al departamento del futbolista peruano.

"Él me escribió por el lanzamiento de mi canción, no hay nada de malo y lo digo porque ya el tema cada vez que voy a un lado me preguntan por lo mismo, y no hacemos daño a nadie. Tenemos una bonita amistad", explicó la salsera.

¿Yahaira Plasencia ‘quemó ampay’ de Magaly Medina?

La cantante de salsa sorprendió al confesar que ha retomado su relación con Jefferson Farfán, pero como amigos. Esto ante el video que estaba por lanzar el programa “Magaly TV, la firme”, donde confirmaría la cercanía de la expareja.

“De vez en cuando hablamos, ayer terminando el evento fuimos a su casa con unos amigos y normal”, señaló Plasencia.