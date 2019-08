Nicola Porcella pide disculpas a Angie Arizaga: “Yo sí estaba molesto pero no era por ella”

Nicola Porcella decidió explicar en televisión nacional por qué discutió con Angie Arizaga en una discoteca. El exchico reality ha sido acusado de agredir verbalmente por segunda vez a su expareja.

“Estábamos en tragos, me contó algo que a mi no me gustó y yo le decía “dejame hablar con él””, inició el exintegrante de “Esto es guerra”

Según Nicola Porcella, la discusión se originó porque ella le contó que un amigo suyo le habló mal de él, lo que causó su reacción de molestia. “Yo sí estaba molesto pero no era por ella”, afirmó.

El exguerrero admitió que usó palabras de alto calibre para referirse a ella. "Sí, le digo vamos caxxx, vamos. Yo le dije por cuidarle porque sabía que nos podían grabar", dijo Porcella.

Luego terminó por pedir disculpas durante la transmisión para “Válgame Dios”. “Saliendo de la discoteca use las palabras equivocadas, pido disculpas por eso. Sí le pedí disculpas a Angie por exponerla. No debí hablar de esa manera, los tiempos en que estamos es complicado, la gente puede tomarlo de mil maneras”, justificó.

Sobre su relación con Angie Arizaga, Nicola resaltó que ambos no tienen personalidades similares.

"Angie y yo no somos compatibles tenemos carácter totalmente distinto. Ella ha sido una mamá para mi hijo y creo que eso demuestra la calidad de persona que es", aseguró.

En un momento de la entrevista, Katy Sheen le preguntó: “¿Reconoces que tienes un problema de ira y agresividad?” A lo que él respondió: “No, en ningún momento he querido agredirle o faltarle el respeto a Angie”

“Jamás he sido un peligro para nadie”, enfatizó el popular ‘guerrero histórico’.