Magaly Medina sobre Nicola Porcella: “Muero por el rating, pero no sentaría a lavarle la cara a un tipo así”

Magaly Medina, quien sacó a la luz los polémicos videos de Nicola Porcella agrediendo verbalmente a Angie Arizaga, mostró su indignación tras la noticia de su presencia en “El valor de la verdad”.

La conductora tuvo fuertes palabras sobre la veracidad del instrumento que usa el programa de Latina.

"El polígrafo ese, no vale para nada. Mucha gente puede pasar por cínico ante el polígrafo. Ese polígrafo es un chiste, solo sirve para armar todo este show", aseguró enfurecida.

“Me parece deshonroso para la televisión nacional, defender lo indefendible, ni siquiera la productora de su canal lo ha defendido”, continuó Magaly Medina.

La conductora de "Magaly TV, al firme" calificó de 'despreciable' la invitación de la expreja de Angie Arizaga en el sillón rojo.

"Se nos pide educar, reflexionar de cómo tenemos que decirle a la mujeres que nos empoderemos. Sin embargo, este hombre que ha sido cogido con las manos en la masa, comprobándose como trata a su exnovia, comportándose de la peor manera, ahora quiere un espacio para limpiarse, me parece despreciable", expresó la popular 'Urraca'.

Además Magaly Medina se refirió a Nicola Porcella como a un enfermo tras admitir que tiene problemas para controlar su ira y que padece trastorno límite de la personalidad, Bordeline.

"Mientras más enferma está una persona, más negara su condición de enfermo. Osea le está pidiendo al enfermo que se diagnostique", arremetió la periodista.

Magaly Medina publicará hoy nuevas imágenes comprometedoras. Foto: Captura

Finalmente, la conductora de televisión lanzó una recomendación a Beto Ortiz para que reflexione si desea darle tribuna a Nicola Porcella en su canal.

“Muero por el rating, pero no sentaría a lavarle cara, a desinfectarlo, a un personajillo de esa catadura moral. No me prestaría para eso, creo que prefiero renunciar al programa si en mi canal me obligan a lavarle la cara a un tipo así”, sentenció Magaly Medina.