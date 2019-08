Magaly Medina desmiente a Yahaira Plasencia: “Serían demasiado caradura de negar lo evidente”

Pese a que Yahaira Plesencia intentó arruinarle la exclusiva a Magaly Medina, la conductora de ATV expuso las polémicas imágenes de la salsera y el seleccionado peruano, que actualmente se encuentra rehabilitándose por una lesión.

“Lo que pasa es que le avisaron que la grabamos cuando él la recoge de ‘Barranco Bar’ y luego se van a su casa de La Planicie, y miente cuando dice que en esa casa estuvieron con otros amigos, no es así, estaban ellos dos nada más, por eso puso el parche”, argumentó Magaly Medina.

De acuerdo con el video difundido en el programa “Magaly TV, la firme”, la cantante se habría quedado en la casa del jugador del Lokomotiv. A las 4:30 a.m. del jueves, la camioneta blanca de la salsera salió de La Planicie- lugar donde Jefferson Farfán tiene su casa- con destino a su vivienda en Jesús María; no obstante, quien descendió el vehículo no fue la ‘Reina del totó’, sino una persona que trabajaría para el futbolista.

“No les quedó otra, serían demasiado caradura al negar algo que es evidente y que se ve en mis imágenes”, respondió Magaly Medina al ser cuestionada por las imágenes que obtuvo su programa, las cuales la habrían obligado a la intérprete de “Y le dije no” a explicar que retomó su relación “amical” con la ‘Foquita’.

En otro momento, la conductora de ATV habló sobre las declaraciones que dio el productor de Yahaira Plasencia, George George, sobre el trabajo de la prensa peruana.

“Bueno, no sé de dónde habrá estado Sergio George para decir que los periodistas de acá somos mediocres, pues aquí y en la China preguntamos e investigamos sobre la vida personal del artista, esa es nuestra chamba y que llame mediocre a otros”, aclaró la popular ‘Urraca’.

