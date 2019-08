Bárbara Cayo lanza balada ‘Le pregunté al olvido’ [VIDEO]

La actriz y cantante Bárbara Cayo presentó el videoclip de su más reciente tema ‘Le pregunté al olvido’, una balada pop que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El tape fue realizado por Coco Bravo y grabado en la ciudad de Lima. Además, contó con el apoyo de Chris Milligan en las tomas aéreas y también se utilizó como locación el bar Selina Lima, del Hotel Selina en Miraflores.

“Quería lanzar la canción en invierno, porque pienso que es un tiempo preciso para una balada. La producción y dirección del video estuvo también a mi cargo puesto que soy comunicadora de profesión y también me gusta producir videoclips”, comentó Bárbara Cayo.

Respecto al contenido de la canción la Cayo contó: “Se trataba de hacer algo lo más cercano a la realidad, es una situación que nos pasa a todos cuando tenemos que pensar en cosas y caminar. Me gustó mucho encontrar ese bar en el Hotel Selina, muy acogedor, realmente se escucha buena música en vivo ahí. Así que qué mejor que recrear algo como una performance y realmente nos pusimos a tocar porque había una banda que estaba haciendo la prueba de sonido en ese momento y le pedí a los músicos que me ayudaran en las tomas y me acompañaran. Fue todo tan natural que estoy pensando en hacer una pequeña presentación ahí en algún momento”.

‘Le pregunté al olvido’ marca su regreso de la hermana mayor de las Cayo a los escenarios como cantante y compositora. Próximamente, la también actriz , ofrecerá tres presentaciones tanto en Lima como en provincias. Y el 5 de octubre estará en el ‘90 Fest’, en el reencuentro de Torbellino. También en Trujillo en Septiembre.









En el Selina.