Yuri defiende la igualdad, pero afirma: “No soy feminista” [VIDEO]

Yuri es una de las cantantes más recordadas de las últimas décadas de la música latina. La mexicana pasó por un periodo de excesos que ya superó y se resiste a considerarse “feminista”, pero que alza la voz ante cualquier injusticia contra las mujeres.

En entrevista realizada a Infobae México, Yuri da su posición sobre las diferencias entre géneros: “No soy feminista. Tenemos el mismo lugar hombre y mujer, sólo que tenemos funciones distintas”.

Yuri defiende la igualdad entre mujeres y hombres

Sin embargo, Yuri ahonda en su idea sobre las mujeres: “Soy de ese tipo de mujeres que alza la voz sin hacer daño a nadie. No me voy a quedar callada, tiene que haber reglas que nos defiendan. Si un hombre golpea o viola cómo va a estar en la calle, pero no hago justicia propia. Si hay que levantar la voz, levantamos la voz, sin hacer daño a nadie, no ganamos nada siendo agresivas”.

Un mea culpa por un pasado de excesos

Por otro lado, Yuri se puso más íntima y confesó que cometió muchos errores, el principal casarse a los 21 años sin haber tenido tiempo de realizar una vida y que a los 24 años comenzó un periodo de excesos del cual hace un mea culpa.

“Me arrepiento mucho, pero hice cosas que tuve que pedir perdón a muchas personas, a muchos hombres, a mí misma. A veces está uno muerto en vida, porque dices ‘tuve tantos hombres, hice lo que quise’, pero cuando te ves sola y te ves mal dices ‘no valió la pena todo ese desorden que yo hice’, trajo consecuencias físicas, emocionales, espirituales que he trabajado por 20 años”.

Yuri confiesa que fue “la otra”

En otro extracto de la entrevista, Yuri confiesa que fue la manzana de la discordia en una relación, por esas cosas de la vida, terminó siendo una gran amiga de la persona a la que engañó:

“Yo me llevo con una amiga a la que hace tiempo le quité el esposo, y la experiencia de ser la otra no es bonita. No me enorgullezco de haber vivido esa etapa de mi vida, al contrario, fue una etapa muy difícil para mí”.

Hoy, estable emocional y artísticamente, Yuri confiesa que tiene una familia que le ha costado construir durante más de dos décadas: “Para tener una familia, ser un ejemplo para mi hija, que en eso estoy trabajando, tener un hogar estable, un hogar de 24 años se dice muy fácil, pero hay que trabajar”.

Una nueva canción

Yuri habló a propósito de su nuevo video “Una mentira más” en colaboración con la cantante Natalia Jiménez. La letra habla de la infidelidad y ante esto la mexicana da su punto de vista sobre este tipo de situaciones:

“No tengo la idea de la típica amante ni de la esposa, pero sí pienso que al estar en diferentes posiciones la esposa o la otra, tienes que tomar decisiones en tu vida: si quieres estar siempre escondida o siempre quieres ser engañada”.