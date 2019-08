Yahaira Plasencia: “Tienen que respetar a los artistas”

Tras la tormenta en la que se vio envuelta cuando presentó, en una accidentada conferencia de prensa, su nuevo tema ‘Y le dije no’, junto con su productor Sergio George, quien terminó tachando a parte de la prensa de “mediocre”, la salsera Yahaira Plasencia puso paños fríos a la polémica.

“La molestia fue porque hicimos una conferencia para que los medios puedan difundir lo que estamos haciendo e incomodaba que las preguntas iban por otro lado (su vida personal). Yo respeto a todos los medios de comunicación, pero también tienen que respetar a los artistas”, señaló en conversación con varios medios.

Sin embargo, Yahaira es consciente de que su sonado romance con el futbolista Jefferson Farfán es una carga. “Siempre lo he dicho, yo me hice conocida por tal persona. Luego todo el mundo se dio cuenta de que cantaba, bailaba y tenía una orquesta, y luché para ganarme un nombre sola. Siento que eso es lo que más les duele (a sus críticos), pero yo sé lo que soy, tengo una coraza que me cubre completamente”, manifestó.

Ahora, la salsera ha decidido enfocarse en su carrera internacional de la mano de Sergio George, quien la ha fichado como artista de su compañía. “Es lo mismo que hizo con Marc Anthony o con Prince Roy. Yo soy su artista, pero hay mucha gente que no entiende eso”, explicó.

Asimismo, Plasencia contó que su video ‘Y le dije no’ ya tiene 2 millones de vistas en YouTube, y alista su próxima gira por varias ciudades en Estados Unidos. “Estamos viendo la gira para noviembre, están casi confirmadas las fechas en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Miami. Este 28 de setiembre voy a estar con Tito Nieves en un gran teatro de New Jersey”, refirió.