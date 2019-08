Magaly Medina mostrará video donde Jefferson Farfán recoge a Yahaira Plasencia [VIDEO]

En horas de la mañana, Yahaira Plasencia confirmó que se ha estado viendo con Jefferson Farfán, pero no detalló si se encuentra en medio de una relación amorosa con el futbolista. Sin embargo, Magaly Medina presentará hoy imágenes en exclusiva donde se muestra al jugador de la Selección Peruana recogiendo en su coche a la salsera.

En el avance del programa “Magaly TV La Firme” se ven imágenes donde Jefferson Farfán recoge a Yahaira Plasencia saliendo de una discoteca, de una de sus presentaciones. En la grabación, se ve al futbolista llevando a la salsera hasta su casa a altas horas de la noche.

Yahaira Plasencia se confiesa

Y es que, en horas de la mañana, Yahaira Plasencia se presentó en el programa “Mujeres al Mando” donde fue preguntada si está de nuevo en salidas con Jefferson Farfán. Antes esto, y teniendo conocimiento del video de Magaly Medina, la salsera se confesó:

“Voy a ser bastante clara, porque con este tema en realidad lo tengo por aquí (lleva la mano hacia la frente). Entre Jefferson y yo, ahorita, no hay absolutamente nada. Hemos retomado una amistad, lo estoy diciendo aquí públicamente. Hemos retomado una linda amistad. Te voy a decir algo, Karen, cuando una persona ha sido importante en tu vida, que han pasado bonitos momentos, siempre va a haber un cariño especial; no quiere decir que hay algo más”.

No tema que la vean con Jefferson Farfán

Pero no contenta con esto, Yahaira Plasencia aseguró que en lo venidero la verán seguido al lado de Jefferson Farfán: “Me van a ver ¿Sabes por qué? Porque me tiene cansada. Yo no le hago nada a nadie, él tampoco. Somos solteros, él hace su vida y yo la mía. Tenemos una bonita amistad y a su familia le tengo muchísimo cariño”.

Magaly Medina se manifiesta tras adelanto de “ampay”

Todos pensaron que con la revelación que hizo Yahaira Plasencia sobre su relación con Jefferson Farfán había quitado el rótulo de “exclusiva” que mostraría esta noche Magaly Medina; sin embargo, la periodista se reafirmó en su “ampay”.

“La Yaha se adelantó porque sabe que anoche la ‘ampayamos’ con Jeffrey y hoy mostraremos las imágenes en Magaly TV La Firme” publicó en Twitter; pero cuando un usuario le escribió “o sea, te tumbó la fiesta”, la ‘Urraca’ contestó: “Al revés. Me hará la fiesta esta noche y le agradezco a Yahaira la publicidad gratuita a mi ampay”.