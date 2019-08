Magaly Medina a Rodrigo González: “La televisión siempre ha sido una jungla donde todo se vale”

Magaly Medina habló acerca de la polémica renuncia de Rodrigo González y Gigi Mitre a “Válgame Dios”, programa que conducían en Latina; luego de que el popular ‘Peluchín’ confirmara que la presencia de Cathy Sáenz en un programa de la misma televisora fue el motivo de su salida.

La periodista no se mostró sorprendida ante esta situación, ya que, según comenta, esto puede suceder en el trabajo en televisión.

"Así es la televisión. Siempre ha sido una jungla donde todo se vale”, aseguró. “Yo misma me consideraba una fiera que sabía bastante de esta jungla y que me sabía mover en ella como Pedro por su casa. Sin embargo, cuando me confié un día me levantaron del aire sin previo aviso”, añadió.

Además, reveló las duras palabras que dijo el productor Ney Guerrero tras enterarse de la salida de la pareja de conductores.

“Mi exproductor y fiel amigo Ney Guerrero, me dice ‘Magaly acuérdate que esto es televisión y que todos solo somos números’. Así de frío es, así que ¿para que encariñarse?”, expresó.

Sin embargo, Magaly Medina señaló que comprende la molestia que debió sentir Rodrigo González tras ver a Cathy Sáenz en el mismo canal en que trabajaba, debido a que entre ellos existió un juicio de por medio.

“Es comprensible porque cuando a uno lo demandan uno pasa por mucho y lo que más quiere y debe tener es el respaldo de su casa televisiva, donde uno pasa muchas horas al día y donde da todo de sí y que te traigan a una persona que justamente te puso un juicio penal que te lleva todos los meses a firmar en un libro debe ser doloroso. Yo lo hubiera sentido doloroso, lo hubiera sentido como un ataque”, refirió.

“Pero donde manda capitán no manda marinero. Es algo que hemos entendido quienes estamos tantos años en televisión”, añadió la ‘Urraca’.