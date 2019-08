¿Renzo Schuller se reencontrará con Gian Piero Díaz en América TV?

Tras la culminación de “Combate”, Renzo Schuller se alejó de las pantallas y de su amigo Gian Piero Díaz, con quien, según rumores, ya no son tan unidos como antes. Sin embargo, dicha situación estaría a punto de cambiar.

Gisela Valcárcel publicó, hace unas horas, un video en Instagram donde apareció Renzo Schuller. En el corto clip, se le pudo escuchar al actor decir “Buenas, buenas”, mientras miraba sonriente a la cámara.

Además, en el mismo material, se logró reconocer la voz de la popular ‘Señito’, quien pronunció “Bienvenido”. Al parecer, fue ella quién grabó las imágenes para dar a conocer que Schuller estará presente en “El artista del año”.

"Aquí empieza una nueva aventura. Bienvenido Renzo Schuller ", se lee en la descripción del clip, que superó las 25 mil reacciones.

Los seguidores del exconductor de ATV se alegraron mucho al saber que volverán a ver a su personaje favorito en pantallas.

“Buenas mi querido Renzo”, “Qué bello. Mil bendicines”, “Me muero”, “Tú deberías estar en ‘Esto es guerra’ y que boten al antipático de Gian Piero” Buenas elección Gisela", “Qué lindo volverte haber nuestro. Eres lo máximo, gran jale”, “Mi conductor favorito”, “Y se te extrañaba”, “El mejor”, “Es un capo y gracioso”, fueron algunos de los comentarios que se publicaron los usuario en el Instagram de Gisela.

Hasta el momento no se sabe con certeza cuál será la función de Renzo Schuller. No obstante, y, según las historias de Instagram de Gisela Valcárcel y Renzo, el actor estaría grabando algo.

“Nuevo sueño. Ahí están lo protagonistas grabando”, se puede leer en una de las publicaciones de la presentadora.

Por su parte Schuller compartió una serie de videos, donde apareció siendo maquillado y paseando por un campo, donde, según comentó, estuvo trabajando.

Cabe mencionar que Gian Piero Díaz es el actual conductor de “Esto es guerra”, reality de América TV. Existe una posibilidad que ambas figuras se choquen en algún momento.

¿Renzo Schuller se peleó con Gian Piero Díaz?

En junio de este año, Renzo Schuller fue consultado sobre su amistad con Gian Piero Díaz. El actor sorprendió con su respuesta.

"De ese tema prefiero no hablar, ni siquiera mencionarlo, para evitar problemas”, comentó.

Meses después, el mismo Schuller desató todo tipo de comentarios al señalar que no tiene muchos amigos.

"Conocí mucha gente que hasta el día de hoy quiero y valoro mucho, pero me sirvió también para darme cuenta de muchas cosas, que no necesariamente todos son tus amigos porque no es así”, expresó Renzo.