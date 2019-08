Quentin Tarantino será papá por primera vez a los 56 años

Quentin Tarantino será papá. El famoso cineasta y su esposa Daniella Pick anunciaron que esperan su primer hijo, él a los 56 años y ella a los 35 años.

"Daniella y Quentin Tarantino están encantados de anunciar que esperan un bebé", dijo la pareja en un comunicado exclusivo para People.

El año pasado el cineasta y la modelo israelí se casaron en una ceremonia íntima en Los Ángeles, a fines de noviembre del 2018.

Daniella Pick es hija del cantante y compositor Tzvika Pick. En 2009, Quentin Tarantino y la modelo se conocieron mientras él promocionaba su película Inglorious Basterds. Luego se comprometieron en junio del 2017, después de un año de salidas.

A la fiesta de compromiso asistieron famosos actores Pulp Fiction, la solemne película de Tarantino. Los actores Bruce Willis, Samuel L.Jackson y Uma Thurman se dejaron ver en la celebración.

Según el propio cineasta, su trabajo demanda la mayor parte de su tiempo. Así pasó a pocos días antes de su boda con Daniella Pick cuando Tarantino terminó la filmación de Once Upon A Time in Hollywood.

La modelo israelí lució un vestido blanco con corte corazón de escote y una tiara, mientras que el cineasta lucía un traje sobrio. La pareja posó para el lente de la cámara delante de una pared de flores blancas.

La última cinta de Tarantino es protagonizada por las estrellas Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. En el primer día, Once Upon A Time in Hollywood logró ganó 16,8 millones de dólares según Variety, considerada la mejor suma del director de cine.