Examigo de Angie Arizaga reaparece y habla sobre el escándalo de agresión de Nicola Porcella

Nicola Porcella continúa en el ojo de tormenta tras las reveladoras imágenes donde agrede verbalmente a Angie Arizaga. El amigo de la exchica reality que la defendió años atrás en la primera acusación de maltrato al modelo, reapareció en el set de Magaly Medina.

Angelo Lazo, examigo de Angie Arizaga, se pronunció tras el escándalo que protagonizaron. “A mi la prensa me crucificó, me investigó el Poder Judicial y no me han encontrado hasta el día de hoy nada”, reveló.

PUEDES VER Rebeca Escribens lanza conmovedor mensaje tras escándalo entre Angie Arizaga y Nicola Porcella

Al ver las imágenes del enfrentamiento, Lazo deslizó la posibilidad de que la situación empeora, como en la primera agresión, cuando la pareja está a solas. “Si eso sucede en público que pasará en cuatro paredes”, dijo.

Sobre el juicio en su contra por difundir audios de la chica reality, Angelo Lazo reveló que el dinero pudo más. “Aquí compraron el silencio de Angie y premiaron al señor (Nicola Porcella), dejaron el pésimo ejemplo, ella debió denunciar; sin embargo, el poder del dinero compró su dignidad, su conciencia”, señaló.

El joven fue absuelto dos veces de esta demanda, pero su la inetgrante de “Esto es guerra” volvió a apelar en su contra.

En 2015 fue cuando Angelo Lazo denunció que su examiga Angie Arizaga era agredida por Nicola Porcella en el set de televisión de Magaly Medina.