Miley Cyrus rompe su silencio y niega traición a Liam Hemsworth: “Amo a Liam y siempre lo haré”

Tras salir a la luz un documento donde Liam Hemsworth solicita el divorcio a Miley Cyrus, la cantante decidió explicarlo todo a través de un extenso hilo de 11 tuits en Twiiter.

Lo niega. Pese a las fotos besando a otra mujer, la estrella del pop asegura que aún siente amor por Liam. “Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por traición. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré ”, escribió.

Ante las acusaciones, Miley Cyrus recordó algunos de los escándalos desde su juventud sin temor a las críticas. “No es ningún secreto que estaba de fiesta en mi adolescencia y principios de los 20 años. No solo fumé, sino que adoré la marihuana, experimenté con drogas", se lee en el hilo.

“Me echaron del Hotel Transylvania por comprarle a Liam un pastel de pene para su cumpleaños y lamerlo. Me puse una bola de demolición desnuda”, dijo. Esto último en referencia a su canción “Wrecking Ball”.

Además la cantante, de 26 años, confirmó que fue infiel en sus relaciones anteriores. “Me jodí y engañé en las relaciones cuando era joven”, añadió.

También se refirió a sus fans, quienes se han indignado con la actitud de Miley. Ella asegura que no tiene nada que ocultar tras la ruptura de su matrimonio.

“Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores a quienes amo y al público, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que miento para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar ”, escribió en su primer tweet.

Cyrus enfatizó que no engañó a Hemsworth. “La verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo dije en serio y me comprometí. No hay secretos para descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecto, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a él, pero la conclusión es que HE CRECIDO ”, escribió en otro tuit.

Sobre la razón que la llevó a separarse de Liam, la famosa cantante escribió: “En este punto, tuve que tomar una decisión saludable por mí misma para dejar atrás una vida anterior”

Por su parte, Liam Hemsworth indica en el documento del divorcio que los principales motivos para él, fueron las “diferencias irreconciliables”.