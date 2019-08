Magaly Medina expondrá más videos de Angie siendo agredida por Nicola [VIDEO]

La comunicadora Magaly Medina aseguró no tener temor a las demandas de Nicola Porcella por emitir las polémicas imágenes donde agrede verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

Magaly Medina tiene más imágenes que las expondrá en los tribunales en caso el Poder Judicial acepte la solicitud del participante de “Esto es Guerra”.

De momento, Angie Arizaga y Nicola Porcella han negado tajantemente que haya existido agresión entre ambos y aseguraron tener testigos que respaldarían su versión. En tanto, Magaly Medina exhortó a los asistentes de la discoteca que le hagan llegar más material audiovisual y que estos sean testigos en el juicio.

“Como todo ciudadano puedes entablar la demanda que te dé la reverenda gana y yo estoy también en todo mi derecho constitucional de defenderme. Porque si tú con eso de amedrentar a la gente de que la vas a demandar, ya se callan la boca, a mí no”, aseguró la popular ‘Urraca’.

Después de que emitiera las comentadas imágenes donde el compañero de Sheyla Rojas agrede verbalmente a la popular ‘Negrita’, Magaly Medina recibió llamadas y videos de personas que estuvieron presentes en dicho local nocturno.

“Ustedes son mi mejor testigo, los que estuvieron ahí (en la discoteca) y presenciaron todo llámenme. Ya tenemos algunos grabados. Quiero una declaratoria, una declaración (jurada) firmada por ustedes, eso es lo que quiero y si tienen más videos, esos videos serán mi prueba ante los tribunales”, manifestó la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Angie Arizaga encara a Magaly Medina en programa en vivo

La participante de “Esto es Guerra”, Angie Arizaga no se quedó callada y se comunicó vía telefónica con la presentadora Magaly Medina en su programa, donde la chica reality sostuvo en todo momento que su pareja no le había agredido verbalmente como la exponen las imágenes; sin embargo, la periodista le sugirió que vaya a un psicólogo, porque asegura que la ex de Nicola Porcella “no está bien de la cabeza”.