Gian Piero Díaz y Mathías Brivio envían emotivo mensaje por incendio en la Amazonía

Tras darse a conocer información sobre el terrible incendio en la Amazonía, Gian Piero Díaz y Mathías Brivio enviaron un emotivo mensaje en “Esto es Guerra”.

En la última edición del reality de América TV, los conductores se tomaron unos minutos para referirse a la trágica situación que atraviesa ‘El Pulmón del planeta’.

Luego de que se emitiera un video en el que se hablaba sobre el fuerte incendio en el Amazonas, Mathías Brivio se pronunció para exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto.

“Tremendo lo que se está viviendo. Lo dice el video, (la Amazonía) es el ‘Pulmón de planeta’ y yo creo que es momento de que las autoridades de todos los países se enfoquen primero en esto, no en estar pensando en otras cosas, porque esto es vital para el planeta”, mencionó el conductor.

Gian Piero Díaz también se mostró apenado por esta grave situación e hizo un fuerte llamado de atención para que se tome conciencia sobre la responsabilidad que tenemos todos con el cuidado del medio ambiente.

"Nosotros somos los responsables de lo que está pasando, nadie más, porque somos la única especie que no cuida su hogar y a veces no nos damos cuenta de que el hogar en donde vivimos es nuestro y lo tenemos que cuidar”, aseveró. “Realmente no hacemos absolutamente nada y situaciones como esta son consecuencias, simplemente, del desprecio que tenemos por lo nuestro, por lo que gracias a Dios tenemos de nuestro lado”, añadió indignado el presentador.

Además, incitó a los televidentes a que investiguen sobre qué pueden hacer para cuidar al planeta y así ayudar a que este se convierta en un mejor lugar para vivir.

Cabe precisar que el incendio registrado en la Amazonía de Brasil es el más grande registrado en la última década en dicho país. A través de las redes sociales han circulado imágenes que demuestran el grave daño que ha sufrido el lugar.