Eminem demanda a Spotify por suma astronómica

Eminem, a través de su sello discográfico Eight Mile Style, demandó al gigante de la música digital por facturar con sus temas y no pagarle las regalías correspondientes. El rapero alegó violación de los derechos de autor en temas como ‘Lose Yourself’ y otras canciones.

La información, publicada en Hollywood Reporter, deja ver la acusación de la editora, que afirma que Spotify ha incumplido la nueva Ley de Modernización de la Música (MMA), habiendo emitido presuntamente sin licencia las canciones de Eminem.

La queja describe las prácticas de Spotify como “el ejemplo más atroz de infracción intencional”, que no habría pagado, según la queja, los ingresos por la transmisión de las canciones en la plataforma.

Según Eight Mile, Spotify no tenía ninguna licencia para distribuir sus composiciones. En concreto, expone como ejemplo la conocida canción 'Lose Yourself', argumentando que Spotify la etiquetó en 'Control de derechos de autor' sin haber realizado el proceso adecuado para obtener su licencia.

De esta forma, plantean que el artista, con más de 32 millones de oyentes mensuales en la plataforma, no ha recibido las regalías correspondientes, al no haber recibido Eight Mile los pagos por retransmisión. El propio artista no figura en la demanda, siendo tan solo la editora responsable de la acusación.

Cabe recordar que Eight Mile Style ya se enfrentó anteriormente a otros gigantes de las plataformas digitales como Apple Music, llegando a acuerdos de los cuales no se conocen los detalles.