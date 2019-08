Demi Lovato anuncia su retorno a la actuación con “Eurovisión”, película de Netflix

Demi Lovato alegró a sus millones de fans tras anunciar su regreso a la actuación. La joven cantante, quien acaba de cumplir 27 años, se traza un nuevo reto en su vida.

La exestrella de Disney dio la grata noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. La intérprete de “cool of the summer” será parte de “Eurovisión”, filme de Netflix de comedia que tratará sobre el conocido concurso europeo.

Demi Lovato dará vida a ‘Katiana’, una joven de Islandia que cuenta con una voz prodigiosa. En el filme de la popular plataforma también participarán Pierce Brosnan y Will Ferrell. Este último también es el productor de la cinta.

Las primeras señales del retornó de Demi Lovato a la actuación las desató el mismo Ferrel, quien envió un mensaje peculiar por el cumpleaños de la cantante.

“Will Ferrell me hizo un pastel ... desde cero. Se ve completamente original y no comprado en un tienda, así que no dudo que lo haya horneado él mismo en su tiempo libre”, escribió Lovato en la descripción del clip, añadiendo dos palabras claves: Netflix is a joke y Eurovision movie.

Hace pocas horas, la joven estrella confirmó su participación al publicar un corto video a través de sus historias de Instagram, donde mostró una taza con el logo de Netflix.

Cabe mencionar que la cantante ha tenido momentos muy dramáticos. En julio del año pasado, Demi Lovato volvió a ser internada por una sobredosis de drogas. Como se recuerda, la celebridad viene batallando desde hace mucho contra la depresión y sus adicciones con estupefacientes.

Demi Lovato celebra sus 27 años al lado de Ariana Grande

El pasado 20 de agosto, Demi Lovato celebró un año más de vida. A través de Instagram, la joven intérprete colgó una serie de videos donde se pudo ver que la pasó muy bien al lado de sus seres queridos y de la cantante Ariana Grande.