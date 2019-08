Yahaira Plasencia: “Tengo una coraza que me cubre y sé lo que soy”

La cantante de salsa Yahaira Plasencia, quien se encuentra en plena promoción de su nueva canción ‘Y le dije no’, puso los puntos sobre las íes sobre la polémica que se armó tras su accidentada conferencia de prensa en la que quiso presentar su nuevo trabajo junto al reputado productor panameño Sergio George (Marc Anthony, DLG), quien terminó despotricando contra la prensa tildándola de “mediocre” por sus preguntas sobre su relación con Jefferson Farfán.

"Yo sabía a lo que iba y sabía que me iban a hacer las preguntas que todos sabemos, pero una cosa es... 50/50 no 90/10 (preguntas sobre su vida personal)... Yo respeto a todos los medios de comunicación, pero también tienen que respetar a los artistas, creo yo”, señaló tras indicar que ya es inmune a los ataques o críticas de sus detractores. “Yo no me hago problemas, yo vivo con esto hace tres años . Gracias a Dios tengo una coraza que me cubre completamente y digan lo que digan me resbala. Lo tomo como de quien viene”, aseguró.

Plasencia dijo también que a pesar de los ataques a los que se ve expuesta no tiene intención de demandar a nadie. “¿Demandar? ¿Gastar mi plata en personas que no me suman ni nada? ¡Olvídate! Mejor invierto mi dinero en otro videoclip o en otras cosas que estar demandando”, aclaró.

Asimismo, la salsera reconoció que gran parte de la fama de la que goza ahora se la debe a la relación que tuvo con el futbolista Jefferson Farfán. "Yo me hice conocida por tal persona... ¿Y? Terminó esa relación y yo seguí trabajando. Era lógico que me hiciera famosa, eso no lo niego. Luego todo el mundo se dio cuenta que cantaba, bailaba y tenía una orquesta, y luché mucho para ganarme un nombre sola. Siento que eso es lo que más les duele (a sus críticos), pero yo sé lo que soy”, manifestó.

NUEVA VIDA

La salsera ahora está enfocada en desarrollar su carrera artística y traspasar fronteras de la mano de Sergio George, quien la fichó como artista de su compañía. “Él me llamó y me emocioné mucho, me dijo: ‘me gusta lo que haces y te tengo una propuesta’. Yo soy fichada por él, es lo mismo que hizo con Marc Anthony, lo mismo que con Prince Roy. Yo soy su artista, pero hay mucha gente que no entiende eso y dicen: ‘¡ah, pero cuánto le habrás pagado!” Yo firmé un contrato para ser su artista, así como lo hacen las disqueras como Sony o Warner”, explicó.

Asimismo, Yahaira Plasencia anunció que alista una larga gira por Estados Unidos y que su video ‘Y le dije no’ ha sido estrenado en cadenas importantes como Univisión y Telemundo. “Estamos viendo la gira para noviembre en todo Estados Unidos, están casi confirmadas las fechas: en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Miami... Este 28 de setiembre voy a estar con Tito Nieves en un gran teatro de New Jersey”, contó entusiasmada.

“Queremos hacer un remix de ‘Y le dije no’ con un artista nacional y ya hicimos una versión francesa para Europa con un cantante muy conocido francés. Estoy en la mejor etapa de mi vida y todo está que sale súper bien y a eso me estoy dedicando al 100%”, acotó.