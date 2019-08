Vanessa Terkes revela qué fue lo mejor de su matrimonio con George Forsyth

Tras las recientes declaraciones del actual burgomaestre de La Victoria, la actriz Vanessa Terkes decidió dar nuevas y sorpresivas revelaciones de lo que fue su unión con George Forsyth.

En esta línea la panelista del programa ‘En Boca de Todos’ se animó a revelar que en medio de todos los impases con el exarquero de Alianza Lima, hubieron buenos momentos que hasta ahora rescata de la relación.

Es así que la ‘Chata’ Terkes puntualizó que lo mejor que le dejó su matrimonio con Forsyth fue una pasión entonces desconocida.

“Estos momentos de crisis terminan ayudándote, yo siempre he ayudado, pero no sabía que me gustaba tanto”, refirió Vanessa Terkes en el magazine televisivo. De esta forma, recordó las incontables ocasiones en las que apoyó en programas vecinales del distrito de La Victoria cuando era pareja de George Forsyth.

En este espacio televisivo, a la actriz se le consultó sobre las polémicas declaraciones de su expareja. Terkes no negó desconocer lo que se había comentado en los últimos días; sin embargo, sostuvo que eso es un tema que concierne íntegramente a su abogada.

“Te digo la verdad, esos temas no los veo yo, lo ve la abogada. Si me llegó como chisme a mí, pero son temas legales, estoy contenta, estudiando y trabajando”, reveló la artista.

¿Descarta la política?

Diversas han sido las especulaciones alrededor de la posible incursión de la actriz en la política, tal como lo hizo su expareja.

La actriz peruana decidió descartar tales supuestos afirmando que prefiere ayudar con colaboración de empresas privadas que ingresando al mundo de la política: " “Nada que ver, creo que se puede apoyar a través de campañas, para mí es más factible hablar con las empresas privadas. Hay que aportar con nuestro granito de arena”.