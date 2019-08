Valeria Roggero anuncia su ingreso a la prestigiosa Universidad de Bremen

Valeria Roggero, la sobrina del futbolista Jefferson Farfán, utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que la prestigiosa Universidad de Bremen aceptó su solicitud de ingreso.

A través de un mensaje de Instagram, la expareja de Anderson Santamaría señaló que continuará con sus estudios en Europa y se enfocará en terminar su título de grado en la carrera de Internationales Management.

“Hoy cumplo uno de mis sueños en mi vida profesional, irme a estudiar a Europa. Hoy me aceptó la universidad de Bremen (FH Bremen). Luego de dos años de estudio y de esfuerzo en los cuales simultáneamente trabajé en una empresa alemana, la cual me abrió las puertas y me formó, logré graduarme como técnico trilingüe en gestión empresarial, y ahora es el siguiente paso, terminar mi Bachelor en la carrera de Internationales Management. Gracias Dios mío por bendecirme tanto”, expresó Valeria Roggero en su mensaje de Instagram.

La noticia asombró a los seguidores de Valeria Roggero y reaccionaron con miles de “Me gusta” en Instagram. Sin embargo, los usuarios de la red social no pudieron expresar sus sentimientos porque la opción de comentarios se encuentra desactivada.

¿Valeria Roggero fue infiel a Anderson Santamaría?

El programa “Magaly TV, la firme” difundió comprometedoras imágenes de la ahijada de Jefferson Farfán con un modelo argentino.

Según se señaló en el espacio de la periodista Magaly Medina, las imágenes de Valeria Roggero fueron captadas en la madrugada del sábado 3 de agosto a la salida de una discoteca de Miraflores.

El video muestra a la bella jovencita junto a Maxi Pereira, amigo cercano del promotor ‘Zorro Zupe’ y de distintos chicos reality.