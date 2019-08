Zorro Zupe sobre agresión de Nicola a Angie: “No habría pasado si él no regresaba a EEG”

Luego de que se difundieran imágenes donde Nicola Porcella agredía verbalmente a Angie Arizaga, el Zorro Zupe, uno de los amigos más cercanos del ‘capitán histórico’, se pronunció al respecto.

El polémico personaje se comunicó vía telefónica con “Válgame Dios” para hablar fuerte y claro sobre el escándalo que ha dejado fuera de “Esto es Guerra” al modelo.

El Zorro Zupe se mostró apenado por la situación que viene afrontando Nicola Porcella, tras aparecer gritando y lanzando insultos hacia su expareja a la salida de una discoteca. “Es lamentable que Nicola se haya referido así a Angie o a un amigo. Eso es algo que él tendrá que aclarar”, aseveró.

Además, reveló que no creía que fuera correcto que el modelo volviera a ingresar a “Esto es Guerra”, puesto que volvería a encontrarse con Angie Arizaga. “Yo siempre estuve en desacuerdo de que sea parte del circo y también le aconsejé que no regrese al programa”, señaló.

De acuerdo al Zorro Zupe, el hecho de que Nicola Porcella y Angie Arizaga hayan vuelto a compartir tiempo juntos es la causa del fuerte enfrentamiento que ocurrió el fin de semana. “Esas cosas no hubieran pasado si él no hubiera regresado al programa”, declaró enfáticamente.

Las imágenes fueron vertidas por el programa "Magaly TV La Firme". Foto: Captura

En otro momento de la entrevista, el Zorro Zupe se mostró indignado por las imágenes que expuso “Magaly tv, la firme”, donde se veía que los chicos reality se hacían bromas en relación al amorío que vivieron por varios años. “Yo tampoco sabía que en el circo se presentaban para un tipo de show de expareja. Ellos no están preparados para jugarse esas bromas porque han pasado por cosas muy tediosas”, refirió. “A ella no le hace bien él y a él no le hace bien ella”, añadió.

El Zorro Zupe también hizo un contundente comentario para quienes aseguran que va a salir a defender a Nicola Porcella por ser amigo de éste. “Si yo fuera amigo de Angie arizaga, también le aconsejaría que ya no esté con Nicola”, aseveró.

¿Cuál fue la agresión de Nicola Porcella contra Angie Arizaga?

El pasado lunes, “Magaly tv, la firme” presentó un video en el que se podía ver que Nicola Porcella le gritaba fuertes insultos a Angie Arizaga en las afueras de una discoteca.