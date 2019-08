Kendall Jenner es viral por outfit que lució al pasear a su perro

Kendall Jenner es una de las celebridades con mayor éxito en el mundo tras su aparición en el reality “Keeping Up With The Kardashians” y ello se ve reflejado en su cuenta oficial de Instagram donde ya superó los 115 millones de seguidores.

La media hermana de Kim Kardashian es modelo de Victoria’s Secret y sus looks siempre marcan tendencia en el mundo de la moda. Una clara muestra de ello son las recientes fotografías que se han convertido en viral, donde Kendall Jenner presume su silueta en un osado outfit.

Según se pudo ver en las comentadas imágenes, Kendall Jenner decidió dar un paseo junto a su perro, pero nunca imaginó que su outfit sería el centro de atención.

Jenner lució una lycra negra, un top verde neón y unas zapatillas oscuras. Además, ella acompañó su look con unos lentes oscuros y una coleta en el cabello.

Rápidamente, las imágenes de Kendall Jenner se convirtieron en viral y distintos usuarios de las redes sociales terminando halagando la belleza de la famosa modelo.

Kendall no es la única del clan Kardashian en marcar tendencia en el mundo de la moda, su hermana menor, Kylie Jenner, es imagen de importantes marcas de ropa y es considerada una de las mujeres más adineradas del mundo sus empresas en el rubro del maquillaje.

Antes y después de Kendall Jenner

Kendall es uno de los rostros más bellos del mundo de las pasarelas.​ En 2017 se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, con ganancias de 22 millones de dólares, destronando a Gisele Bündchen quien venía liderando la lista desde 2004.​