Karol G brinda detalles de los preparativos de su boda con Anuel AA

Karol G y Anuel AA son una de las parejas más famosas del mundo musical. Ambos poseen una gran fortuna, pues gozan de éxito y cuentan con una gran legión de seguidores.

A pesar de vivir rodeados de lujos y presumirlo en redes sociales, actitud que se ha sido duramente criticada en redes, la colombiana sorprendió con sus recientes declaraciones.

El pasado 14 de febrero, Anuel AA le pidió matrimonio a Karol G. Ante esto, los usuarios, que siguen a los cantantes, explotaron de emoción.

Ahora, todos se preguntan si el tan esperado enlace estará a la altura de los lujos que poseen. En una reciente entrevista, Karol G mencionó que su boda será sencilla.

"Lo que me importa es que la gente (que estará en la boda) no se estrese pensando en qué va a ponerse o qué aspecto tendrá ese día. O si habrá o no fotógrafos que les hagan sentirse cohibidos a la hora de pasárselo bien. Lo realmente deseo es que todo se desarrolle en la más estricta intimidad, para que sea muy especial y podamos disfrutarlo junto a nuestras familias", confesó la cantante al portal Entertainment Tonight.

Asimismo, la novia de Anuel AA mencionó que la ceremonia llevará su personalidad. Además, reveló que, todo lo que conlleva realizar un matrimonio, se lo está tomando con calma.

"Creo que quiero algo muy sencillo, que no sea demasiado ostentoso y con lo que me sienta yo misma. Para ser sincera, aún no he pensado demasiado en los detalles específicos porque quiero que todo surja de forma orgánica y sin darle demasiadas vueltas. Así que no, aún no lo sé", agregó la intérprete de "Mi cama".

Karol G y Anuel AA: una relación llena de especulaciones

Desde que iniciaron su romance, Karol G y Anuel AA han estado en medio de rumores de infidelidad, rupturas y una supuesta relación falsa.

No obstante y a pesar de las especulaciones, la colombiana y el puertorriqueño han demostrado que su romance está más sólida que nunca.