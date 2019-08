Milagros Leyva llama “enfermo” a Nicola Porcella tras video de agresión a Angie Arizaga

La polémica de Nicola Porcella sobre el nuevo video de agresión a su expareja Angie Arizaga sigue causando revuelo y esta vez la periodista Milagros Leyva no se calló nada al mostrar su indignación tras el comportamiento violento del participante de “Esto es Guerra” a quien calificó de “enfermo”.

Ante esto, Milagros Leyva no dudó un solo momento en calificar la relación entre Nicola Porcella y Angie Arizaga como “tóxica”: “Creo que esa es una absoluta relación tóxica, más allá que no sean pareja, me da mucha pena por Angie, porque ella no tendría por qué soportar que nadie, ni siquiera su ex amor, la trate de esa manera en público”.

Milagros Leyva llama “enfermo” a Nicolla Porcella

Luego, la periodista comenzó a lanzar duros dardos contra Nicola Porcella, de quien dudó sobre el control de sus actos: “Y Nicola, no sé qué tiene, está enfermo, pero tiene que manejar mejor sus emociones y controlarse. No le hace bien, ya perdió trabajos, se ha visto envuelto en escándalos, no sé qué consume, no sé si se pasa de tragos, si le da diablos azules. Pero por las imágenes ambos quedan mal”.

Aconseja a Angie Arizaga

Acto seguido, Milagros Leyva se dirige directamente hacia Angie Arizaga intentando darle un consejo a la ‘Negrita’: “Hay mil hombres en este planeta, hombres buenos, que tratan bien, que son respetuosos, que no levantan la mano ni la voz, que no dicen lisuras, que no gritan, que tratan bien a sus parejas ¿Por qué tener que soportar a personajes que, incluso, siendo amigos te tratan con tanta falta de respeto?”

Pero luego, Milagros Leyva acotaría que esto también depende de las personas que rodean a Angie Arizaga para ayudarla a alejarse en todo sentido con Nicola Porcella: “Su entorno también debería ayudarla a ella, a veces es difícil salir cuando uno está intoxicado, pero si se puede”.