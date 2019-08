Alyssa Milano tras revelar que se hizo dos abortos: “No estaba preparada para ser madre”

Alyssa Milano es recordada, principalmente por su papel de Samantha Micelli en la popular serie de los ochentas “¿Quién manda a quién?”, pero también ha sido una de las abanderadas del movimiento feminista en su país, los Estados Unidos. Reciamente, la actriz ha confesado que cuando tuvo 20 años se realizó dos abortos y que no se arrepiente de haber tomado dicha decisión.

Durante la emisión de su popular podcast “Sorry not Sorry”, Alyssa Milano reveló como fue su experiencia con el aborto, del cual asegura fue plenamente consciente de la decisión que tomó en 1993, cuando aún se rodaba la popular serie.

“Sabía en ese momento que no estaba preparada para ser madre, por eso elegí el aborto. Yo elegí. Fue mi elección y fue la elección correcta para mí”.

Sin embargo, Alyssa Milano agregó que a pesar de que no era la situación que hubiera deseado, tuvo que tomar la elección que considera la mejor opción: “No fue una elección fácil. No era algo que quería, pero era algo que necesitaba”.

Alyssa Milano asegura fue la mejor decisión a futuro

Sin embargo, la actriz revela que a la postre esta decisión fue la mejor, y que sin la misma muchas cosas positivas en su vida no se habrían dado:

“Si no fuese por eso, no tendría a mis hijos, mis hermosos, perfectos, amorosos y dulces niños que tienen una madre que estaba muy lista para tenerlos. No tendría mi carrera. No tendría la habilidad de pelear contra la opresión hacia las mujeres, ni esta plataforma para hacerlo. No tendría a mi maravilloso marido, cuyo inmenso amor por mí me sostiene en los momentos más difíciles”.

“Mi vida no tendría todas estas cosas que disfruto. Nunca hubiese sido libre para ser yo misma, y de eso trata esta lucha: de libertad. Libertad ante la opresión. Libertad para que las mujeres tengan la capacidad de ser iguales que los hombres ante la sexualidad. Libertad para que las mujeres vivan la vida que quiere vivir, y no aquella que les impone un embarazo que no debería existir”, agregó Alyssa Milano.

Su creencias religiosas son puestas a prueba

Sin embargo, al recordar el momento que vivió en 1993, cuando tenía 20 años, Alyssa Milano revela las grandes contradicciones que tuvo que enfrentar al haber sido criada en el seno de una familia muy religiosa.

“Crecí en una familia católica y de repente me encontraba en un conflicto con mi fe. Una fe que más tarde me daría cuenta que sólo busca empoderar a los hombres, de darles el poder de decidir qué se puede y qué no se puede hacer”.

En pleno auge de su carrera

Pero también la actriz recordó que cuando se sometió a sus dos abortos estaba en una relación amorosa con una persona de la que confesó sentía un profundo amor:

“Estaba enamorada por primera vez, con la pasión que uno se enamora en la juventud. Era un momento de mi vida muy lindo y poderoso, pero no estaba lista para ser madre; tenía una carrera y un futuro prometedor”.

Respecto a esto último, vale mencionar que cuando ya se acercaba el final de las grabaciones de la exitosa serie “¿Quién manda a quién?”, Alyssa Milano ya era pretendida por muchos productores y directores para dar el salto a la gran pantalla.

Pero tras realizarse el primer aborto, Alyssa Milano relata que tuvo todas las precauciones para para no volver a salir en estado, sin embargo, esto no sucedió: “Había hecho todo lo que debía hacer para evitar el embarazo, y estaba embarazada de nuevo. Una vez más tomé la decisión correcta de realizarme un aborto”.