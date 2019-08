Mónica Cabrejos se pronuncia tras críticas de Olenka Zimmermann sobre “Al sexto día”

Mónica Cabrejos se presentó este sábado como la conductora de la nueva temporada de “Al sexto día”, luego de la polémica salida de Olenka Zimmermann tras aproximadamente 9 años frente al programa.

El retiro de Olenka Zimmermann generó la indignación de sus miles de seguidores, quienes no estuvieron de acuerdo con el ingreso de Mónica Cabrejos al espacio de Panamericana Televisión.

Luego de ello, la exmodelo se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde dijo que pronto revelaría las razones de su salida. En otra de sus publicaciones, también afirmó que ahora el programa era “vacío, sin corazón ni contenido”.

Tras las declaraciones de Olenka Zimmermann, Mónica Cabrejos no se quedó callada y realizó una peculiar publicación en su cuenta de Instagram.

En dicho post, Mónica Cabrejos refirió que no está dispuesta a entrar en discusiones. “Estoy en esa etapa de mi vida en la que me mantengo fuera de discusiones. Incluso si me dices que 1+1=5, tienes razón”, fue el mensaje de una imagen que colocó en Instagram.

Al lado de dicha instantánea, la nueva conductora de “A sexto día” añadió un extraño mensaje en el que comentó que no usará su tiempo para entrar en polémica, pues prefiere seguir tranquila. “Así ando...relajadita y feliz...Si tú dices que vales 1000000 millones yo te digo que sí...aunque yo sepa la verdad xD Ya no gasto energía en asuntos que no me suman absolutamente nada”, señaló.

Mónica Cabrejos es criticada por reemplazar a Olenka Zimmermann en “Al sexto día”

Luego de que Mónica Cabrejos hiciera su debut como conductora de “Al sexto día”, Mónica Cabrejos recibió una lluvia de críticas a través de las redes sociales.

“Olenka es el sello de ‘Al sexto día’! Ayer vi el debut de Mónica y no pasa nada (...) Más disforzada la muchacha. Que regrese Olenka, ¡el pueblo la aclama!”, “Pienso igual que todos, Olenka tenía un carisma, una sensualidad marcada, un toque de intelectualidad y un gusto por el rock. Se veía más atractivo el programa", fueron algunos de los comentarios contra la presentadora.