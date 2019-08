Kim Kardashian destruye rumor sobre el inicio de su fama

No oculta su pasado. La celebridad Kim Kardashian, una de las ‘influencers’ más famosas en la red social Instagram, se animó a hablar por primera vez sobre su ascenso a la fama de Hollywood, que la ha convertido en una de las socialité más seguidas en todo el mundo.

Durante la promoción de un nuevo episodio del relality ‘Keeping Up With The Kardashians’, que se emite por el canal E! Entertainment, Kim Kardashian se confiesa con su hermana Khloé, a quien le confiesa que va a tener una reunión inesperada con una examiga.

La esposa de Kanye West le comenta a su hermana que se va a reunir después de mucho tiempo con Paris Hilton, con quien mantuvo una amistad antes de que se hiciera famosa en Hollywood.

“Voy a estar en el nuevo video musical de Paris, para una de sus nuevas canciones... Sí, fue muy lindo (haciendo referencia al pedido para que esté en el videoclip). De verdad, haría cualquier cosa por ella, literalmente, me dio una carrera, y yo sé muy bien eso. Es importante para mí ser leal con las personas".

Luego de que Kim Kardashian se convirtió en una celebridad, ella se separó de Paris Hilton y de su círculo de amigos. Incluso, sobre su fama, se especuló que ella se hizo famosa con un video sexual que grabó con su expareja Ray J, quien habría expuesto el material en Internet.

El video íntimo de Kim Kardashian y Ray J le trajo más de un problema, sobre todo porque ella quería olvidar esa parte de su vida que solo le provocó lágrimas y demandas para impedir que siga circulando en Internet.

Paris Hilton y Kim Kardashian se reúnen en videoclip

Paris Hilton invitó a Kim Kardashian para que aparezca en su video musical para la canción ‘Best friend’s ass’. El material ya se encuentra disponible en YouTube.