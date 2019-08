Kate del Castillo: “Como actriz me siento estereotipada”

La actriz mexicana Kate del Castillo ofreció una entrevista a la cadena NBC de Estados Unidos y habló de cómo ha cambiado su vida tras el escándalo en el que se vio envuelta con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Del Castillo, quien volvió a protagonizar ‘La reina del sur’ en su segunda temporada (Telemundo), contó que a pesar de que en EEUU ha encontrado más oportunidades laborales –protagoniza una obra en Nueva York–, se siente una actriz estereotipada por ser latina.

“Como actriz me siento estereotipada todo el tiempo. Necesitamos detener ser el estereotipo; leo muchos personajes y seguimos haciendo de la prostituta o la sirvienta. (Los estadounidenses) Tratan mejor a los perros. Porque como digo en la obra (The way she spoke), tratan, intentan fingir que no existes, que no importas”, señaló.

Asimismo, la actriz no dudó en asegurar que en el país gobernado por el polémico Donald Trump encontró la seguridad y estabilidad que perdió en su natal México. “Lo único que sé es que estoy feliz en Estados Unidos; me abrieron los brazos para tener una vida mejor, por eso estoy aquí. Porque, desafortunadamente, en primer lugar, no deberíamos salir de nuestros países, porque deberíamos tener las mismas oportunidades en nuestros países, y en México eso no sucede. Vine a tener una mejor carrera, una mejor vida”, aseguró.

Por otro lado, Kate del Castillo recordó lo que vivió tras su encuentro con el narco Joaquín Guzmán Loera, así como la persecución del Gobierno mexicano en el período presidencial de Enrique Peña Nieto, a quien demandó por 60 millones de dólares por daños a su persona y carrera. “Desafortunadamente, temía no por la mafia o por los narcos, era por el gobierno mexicano, porque me atacaron, hicieron cosas ilegales contra mí. Era terrorífico porque no había nada qué hacer, estaba en sus manos y podían destruirme. Puedes imaginar cuánto peligro me pusieron, y a mi familia. No temía por mí, sino por mi familia en México”, dijo.

Además, hizo hincapié en que ella sí fue investigada y señalada, a diferencia de Sean Penn, por el simple hecho de ser mujer. “Porque soy mujer. Si hubiera sido un hombre, y hubiera hecho lo mismo, nada hubiera pasado. Era jugoso para ellos, porque estaban cubriendo otras cosas que sí estaban pasando en México y que sí eran importantes como muchos asesinatos”, añadió.

Tras dejar atrás la polémica en su vida, Kate contó que actualmente protagoniza la obra The way she spoke, en donde le da voz a las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez, mediante un monólogo basado en entrevistas del dramaturgo Isaac Gómez.