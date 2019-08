Karla Tarazona culpa a Isabel Acevedo por bajo rating en programa de Christian Domínguez

El último fin de semana, Christian Domínguez se estrenó como conductor de “Se pone bueno” de Latina, pero el rating no acompañó al cumbiambero. Quien no estuvo ajena a esto fue su expareja Karla Tarazona, quien criticó la poca acogida del programa, así como lanzar un nuevo dardo contra Isabel Acevedo.

Cuando a Karla Tarazona le preguntaron por la sintonía que tuvo el primer programa de Christian Domínguez, la presentadora, con una sonrisa sarcástica, comentó: “No sé, no hablo, a lo mejor la madrina le trajo mala suerte”.

Y es que durante el primer programa de “Se pone bueno” apareció Isabel Acevedo, actual pareja de Christian Domínguez, portando un regalo, así como desearle la mejor de las suertes. De acuerdo a la declaración de Karla Tarazona la popular ‘Chabelita’ sería la responsable del bajo rating.

Karla Tarazona prefiere llevar la fiesta en paz

Pero cuando se trató de sacar más comentarios respecto al debut de su expareja como conductor, Karla Tarazona prefirió mantenerse al margen, aduciendo que están llevando la fiesta en paz por el bienestar del hijo que ambos tienen.

“Lo que te puedo decir es que la única relación que tengo con él es netamente de mi criatura, por su bien tratamos de llevar la fiesta en paz. No opino de su trabajo para que él tampoco hable y se haga que él dijo, que yo dije”.

Christian Domínguez responde a Karla Tarazona

Hace un par de días, Karla Tarazona, comparó a la actual pareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, con la bailarina con la que el salsero Josimar Fidel habría traicionado a su esposa Gianella Ydoña.

Ante esto, el cantante de la Gran Orquesta Internacional contestó: “No sé si molesto o no, porque no lo escucho, no tengo tiempo para ver cosas que dice o hace otra persona. Yo no la entiendo, pero yo sigo con lo mío”.

Christian Domínguez aseguró que las declaraciones de Karla Tarazona sobre Isabel Acevedo no le afectan: “Esa comparación no tiene por qué ponerme mal, yo estoy en otra etapa de mi vida y vivo feliz con Isabel. Lo que digan nos tiene sin cuidado”.