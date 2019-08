Joy Huerta denuncia discriminación al tramitar pasaporte de su hija

Joy Huerta, vocalista del famoso dúo musical Jesse y Joy, reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de un acto de discriminación cuando intentó tramitar el pasaporte de su hija.

En su cuenta oficial de Twitter, la cantante, quien formó una familia homoparental junto a su esposa Diana Atri, dio a conocer que acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores con todos los documentos requeridos, y que, al hacerlo, vivió una amarga experiencia.

“Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada, con todos los papelees oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento, donde ambas somos madres”, escribió al inicio de su publicación.

"Al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento. Un documento no requerido, y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita Presunción de Criminalidad", añadió.

En otro mensaje, la artista mexicana se dirigió a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores de su país, para pedirle que haya una mayor supervisión, para evitar que se den este tipo de incidentes. "Hace mucha falta que sensibilicen a su personal, ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como al padre, no solo es insensible, también es discriminatorio", aseveró.

Marcelo Ebrard respondió a la misiva de la cantante para asegurarle que se tomarían cartas en el asunto. “Desde luego tienes razón. Como impulsor del matrimonio igualitario te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo”, expresó en su Twitter.

Esposa de Joy Huerta se pronuncia por caso de discriminación

Diana Atri, esposa de Joy Huerta, relató al medio mexicano Soy homosensual que el hecho que afrontaron ella y la cantante fue un claro caso de discriminación hacia dos mujeres por ser madres.

“Nos dijeron que por ser dos mamás nuestros procesos son diferentes y que tienen que ver que no estemos en juicio, y quién es la mamá biológica. Pero si ya tenemos el acta de nacimiento, no tienen por qué estar preguntando eso”, señaló.