Josimar Fidel: Gianella Ydoña muestra comprometedor video que arruinaría carrera de su aún esposo

Gianella Ydoña, conocida como ‘La Protagonista’, presentó sus descargos luego que Josimar Fidel estuviera en el dominical “Día D”. A través del programa de Magaly Medina, la aún esposa del salsero volvió a mostrar un video comprometedor que podría arruinar la carrera del cantante.

“¿Cómo me voy contigo si no sé si me vas a botar por ahí, si me vas a matar por ahí?¿Cómo que qué me pasa?¡Si me estás pegando delante de mi hijo! Mira cómo me has linchado por las (...) No tengo nada, sí, seguro. Mañana en la prensa, me vas a ver que no tengo nada. ¡Anda, vete! ¿Asu mare qué?¡Anda, vete, anda, vete!”, se le escucha decir a Gianella Ydoña.

PUEDES VER Josimar Fidel revela video de hombre semidesnudo saliendo del departamento de Gianella Ydoña

Días antes, Josimar Fidel aseguró que él sería incapaz de golpear a las mujeres porque tiene una hija. Además, señaló que sus exparejas estarían realizando falsas acusaciones en su contra con el fin de sacarle dinero mediante “chantaje”.

Gianella Ydoña proporcionó varias imágenes donde se le ve con los labios heridos, los ojos morados y golpes en la parte del rostro. “No la agredí, en ningún momento la agredí”, sostuvo el salsero en su defensa.

“Todo lo que ha salido a decir hasta incluso que esos golpes que como me los habré hecho, cuando yo tengo videos completos que te he enseñado a ti justo y mira lo que él dice. Incluso la foto que él ha sacado, yo estoy en la cama de él atrás, se nota que es su cama todo. ¡Se hunde solo!”, manifestó la madre su menor hijo de Josimar.

El salsero dio su versión en el programa de ATV, donde lloró y afirmó que él salió en televisión para limpiar su honra, porque quiere que lo conozcan por su talento y no por el escándalo en el que se ha visto involucrado. Sin embargo, las imágenes expuestas por él y su aún esposa Gianella Ydoña han dando una giro a todo el tema del cantante y “La Protagonista”.