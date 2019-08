Christian Domínguez denuncia extorsionadores que hackearon su cuenta de Instagram [VIDEO]

Christian Domínguez decidió salir ante las cámaras para denunciar que ha sido víctima de un intento de extorsión cuando descubrió que le habían hackeado su cuenta oficial de Instagram, a la cual no tuvo acceso hasta hace pocos días.

Christian Domínguez relata que se dio cuenta de esto cuando se vio imposibilitado de vincular su cuenta de Instagram con el resto de redes sociales.

Pero no contentos con esto, estas personas malintencionadas escribieron al cantante vía Whatsapp para mostrarle 18 pantallazos de una conversación entre él y una mujer.

“Una persona que sabía esto me comentó que lo que estaba pasando. Al no poder ingresar yo a mi Instagram es porque estaba abierto en oro lado. No sabía yo de eso, me dijo ‘cambia las claves’, cambié las claves y a los 15 minutos me llegó un Whatsapp extranjero de Colombia con 18 fotos de una conversación que alcancé a ver 3 a 4. Eran conversaciones de mi Instagram con una persona, una mujer, que después nos dimos cuenta es un hombre, con una cuenta falsa que también han hackeado” dijo el cumbiambero.

Duda que sea un tema delincuencial

Sin embargo, Christian Domínguez relató que quiere averiguar quiénes son las personas que buscaron aprovecharse de él: “Cuando saco un poco la información me pide un celular. No creo que sea un tema delincuencial, considero que es una persona que saca provecho de algo y ahí yo corto”.

Christian Domínguez quiere identificar a los extorsionadores

Acto seguido, aseguró que está tomando las acciones debidas para llegar a solucionar el hecho: “Voy a poner la denuncia, a ver que se puede hacer, según me dicen no se puede hacer mucho por lo poco que hay, pero puedo saber si es de aquí, qué tipo de extorsión es, si es una banda o no”.