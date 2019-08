Cantante de Jesse & Joy denuncia discriminación contra su hija

Joy Huerta, vocalista del dúo Jesse & Joy, denunció discriminación contra ella y su esposa luego de que solicitaran el pasaporte para su hija Noah en la Secretaría de Relaciones Exteriores en México.

Según contó a través de sus redes sociales, cumplían con todos los requisitos para el trámite, pero quien la atendió tuvo un mal comportamiento. “Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres”, escribió.

“Al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento. Un documento no requerido y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita presunción de criminalidad (…) Preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como el padre, no solo es insensible también discriminatorio”, alegó.

Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad y México y actual secretario de Relaciones Exteriores de México, le dio la razón. “Como impulsor del matrimonio igualitario te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo”, escribió.

Joy Huerta, anunció que se convertiría en madre en abril de este año y que se encontraba felizmente casada con otra mujer. “Hace siete años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa”, contó entonces. Su hija Noah nació a fines de mayo.