Magaly Medina a Angie Arizaga: “Estás mal de la cabeza y necesitas terapia”

El pasado 19 de agosto el programa de Magaly Medina difundió un controversial video donde Nicola Porcella y Angie Arizaga eran los protagonistas.

Según se pudo ver en las imágenes, Nicola Porcella y Angie Arizaga se encontraban a la salida de una discoteca. En gran parte del video, el integrante de “Esto es Guerra” pronuncia fuertes palabras al dirigirse a su expareja sentimental.

PUEDES VER Nicola Porcella y Angie Arizaga discuten en la vía pública [VIDEO]

Ante la difusión de estas imágenes, Arizaga se comunicó con el programa “Magaly TV, la firme” para desmentir que Nicola la haya agredido verbalmente.

Ante las declaraciones de la modelo, Magaly Medina no se quedó callada y señaló que Angie tuvo una actitud sumisa ante las fuertes palabras de su expareja y le recomendó ir a terapia.

“Tú estás calladita y lo único que haces es decirle que se calle... Qué ciega eres. Estás mal de la cabeza chica. Tú necesitas terapia. Lo que pasa aquí es que quieres defenderlo como a de lugar”, señaló la periodista.

“Estás quedando como una sumisa y como una mujer que no se sabe respetar así misma. No tienes amor propio”, agregó.

Además, Medina recalcó que Angie Arizaga llamó a su programa con la única intención de limpiar a su expareja. “Estás aclarando porque quieres limpiarlo a él (por Nicola Porcella) de polvo y paja... ¿Cómo un hombre te va a tratar así? ¿Eso es normal o cordial en una relación de amigos?", sentenció.

“No puedes ser ciega, sorda y muda. Ese hombre te mentó la madre y te dice ‘no jod** Angie’. Qué pena me das tú, la verdad que me das pena porque él dice Angie y no dice fulano, mengano o al aire, te lo dice a ti”, anotó la presentadora de televisión.

Angie Arizaga llama a Magaly Medina