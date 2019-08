Yahaira Plasencia sorprende al compararse con Jennifer Lopez [VIDEO]

Yahaira Plasencia acaparó la atención de los medios tras lanzar el videoclip de su tema “Y le dije no”, de la mano del productor internacional Sergio George. Luego de dar este nuevo paso en su carrera, la salsera ofreció una entrevista para Reporte Semanal, donde sorprendió al compararse con Jennifer Lopez.

En dicha conversación, la popular ‘Reina del totó’ habló sobre su carrera como cantante, y al hacerlo, aseguró que su historia era muy similar a la de la ‘Diva del Bronx’.

“Yo empecé bailando, la misma historia de Jennifer López”, comentó la salsera para las cámaras de Reporte Semanal.

“Jennifer López empezó como bailarina, coreógrafa. Yo era coreógrafa, bailarina, he modelado y se me dio la oportunidad de cantar sin haber estudiado”, añadió la intérprete.

Sin embargo, Yahaira Plasencia reconoció que aún necesita prepararse para llegar a ser una artista completa. “Ya cuando yo empiezo a cantar en circos y en una orquesta de salsa, empecé a estudiar un poco, pero siento que me falta”, comentó.

Yahaira Plasencia revela qué piensa Sergio George de su vida privada

Yahaira Plasencia volvió a compararse con Jennifer López en “El artista del año”, cuando Gisela Valcárcel le preguntó cómo tomaba Sergio George la exposición de la vida privada de la salsera.

“Si Sergio George produce este disco para ti, y se viene toda la ‘habladera’ sobre tu vida privada. ¿Cómo toman los que manejan a artistas estas reacciones?", le consultó la ‘Señito’.

“Esto no es nada, déjame decirte que él (Sergio George) me ha dicho que Jennifer Lopez se ha casado como 20 veces y normal, Marc Anthony ha tenido esto. Él me dijo que no se fija en la vida privada de las personas, ‘yo voy a lo que es el artista’”, indicó Yahaira Plasencia antes de presentar su tema “Y le dije no” en “El artista del año”.