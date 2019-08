Tilsa Lozano y sus duras palabras para Yahaira Plasencia por uso de playback [VIDEO]

Para nadie es desconocido el poco afecto que se profesan Tilsa Lozano y Yaharia Plasencia, la presentación de la salsera en la gala inicial de “El Artista del Año” no fue la excepción. La jurado no se guardó nada y lanzó duros dardos sobre el maquillaje, la vestimenta, así como el hecho que la ‘Reina del Totó’ estrenara su nueva canción en el programa que conduce Gisela Valcárcel usando playback.

Yahaira Plasencia no fue a “El Artista del Año” en calidad de concursante, todo lo contrario, como parte de una agenda de presentaciones para promocionar su nuevo tema musical “Y le dije no” (el cual muchos asumen es una especie de respuesta al supuesto amorío que tuvo con el modelo Coto Hernández), donde la salsera quiso destacar una imagen mucho más profesional, aquella que debe condecir con los nuevos vientos que podrían venir en su carrera de la mano del aclamado como reconocido productor Sergio George.

Tilsa Lozano critica look de Yahaira Plasencia

Sin embargo, Tilsa Lozano, que ya ha criticado en ocasiones pasadas a Yaharia Plasencia no se calló nada y, fiel a su estilo, se refirió a la presentación de la salsera en todos sus aspectos: “Los dientes gigantes en neón haciendo juego con los zapatos, le está haciendo la competencia a Chibolín”, la reportera consultó por el “style” a lo que la ‘Vengadora’ respondió: “ese maquillaje que tenía hoy era como que yo tuviera la pluma acá (señalando sus ojos), me pareció fatal”, y en cuanto a la vestimenta donde lució un traje transparente: “pero ella siempre ha mostrado todo y no tiene nada de malo”.

Molesta con uso del playback

Pero Tilsa Lozano hizo un especial hincapié en la presentación musical de Yahaira Plasencia, hoy nuevamente vinculada por los medios especializados con Jefferson Farfán: “Lo que me llama la atención es lo siguiente: estamos en un programa que se llama ‘El Artista del Año’. Ella viene a panudearse delante de todo el mundo diciendo que se internacionaliza y hace playback”.

No contentan con esto, la excolita Reef siguió con sus dardos contra la salsera: “Todos los concursantes cantan en vivo y ella viene a hacer playback… aquí todos han hecho mezclas”.

En eso, aparece Michelle Alexander quien interrumpe con un “¡Basta, Tilsa!”, a lo que la exmodelo refuta “¿o me equivoco? Tú, dime”, la productora replicó “tiene razón en eso, además, imagínate, el show”.

Yahaira Plasencia y el video con Coto Hernández

Cuando a Tilsa Lozano se le preguntó sobre el video (que no ha sido publicado) íntimo que protagonizan Yahaira Plasencia y Coto Hernández, comentó: “Yo dije que vi un video, no dije qué hay en el video, de ahí ustedes sacaron conclusiones y yo dije que, tal vez, a Jefferson Farfán no le gustaría ver ese video”.

Sobre el supuesto regreso con Jefferson Farfán

En relación al supuesto romance que la ‘Reina del Totó’ habría retomado con el futbolista de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, Tilsa Lozano fue contundente al expresar: “Bueno, no sé, ¿qué va a decir? Al final los dos son grandes y tienen libertad de hacer lo que quieran”.