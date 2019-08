Olenka Zimmermann critica “Al sexto día” con Mónica Cabrejos: “Es vacío, sin corazón ni contenido”

Luego que se diera a conocer que la conducción de “Al sexto día” pasaría a manos de Mónica Cabrejos, muchos se preguntaron cuál era el motivo por el que Olenka Zimmermann no estaría más en el programa.

Después de unos días, Olenka Zimmermann decidió romper su silencio a través de su cuenta oficial de Instagram. En su publicación, la rubia contó que una productora compró “Al sexto día”, y también comunicó que dentro de poco daría detalles sobre por qué decidieron retirarla de dicho espacio televisivo.

“Muchas gracias amigos. Pronto les contaré que ha pasado, solo la verdad. Para mi el respeto al televidente, a ustedes, es fundamental. Se merecen una explicación que, evidentemente, quienes compraron el programa, no sabrían como justificar estos cambios abruptos, sin quedar mal con nuestros seguidores de casi 9 años que nos han visto desde el principio, comprometidos, y a pesar de los escasos recursos, haciendo un programa para adultos con calidad,diferencia y mucho corazón. ¡Éramos un gran equipo! Los quiero son lo máximo y arriba Perú”, expresó.

Al ver dicho mensaje, uno de sus seguidores le escribió un comentario, criticando la nueva propuesta que presentaba la nueva temporada de “Al sexto día” con Mónica Cabrejos como conductora. “El programa ya no es lo mismo sin ti. Es una temática vacía”, refirió el cibernauta.

Olenka Zimmermann no dudó en apoyar la posición del joven y afirmó que el programa de Panamericana Televisión ahora era "vacío, sin corazón ni contenido”.

Mónica Cabrejos es criticada tras reemplazar a Olenka Zimmermann en “Al sexto día”

Luego de que Mónica Cabrejos hiciera su debut como conductora de “Al sexto día”, un grupo de cibernautas la criticaron duramente, pues consideraron que no debió entrar en lugar de Olenka Zimmermann.

“Olenka es el sello de ‘Al sexto día’! Ayer vi el debut de Mónica y no pasa nada (...) Más disforzada la muchacha. Que regrese Olenka, ¡el pueblo la aclama!”, “Pienso igual que todos, Olenka tenía un carisma, una sensualidad marcada, un toque de intelectualidad y un gusto por el rock. Se veía más atractivo el programa, pero en todos los 8 años hubieron muchos cambios de reporteros, algunos eran muy buenos y dejaron el programa. Aún así, Olenka le daba vida al programa, tanto que me acostumbré y ahora no sé con Mónica Cabrejos”, fueron algunos de los duros comentarios.